Lượng khách du lịch cả nước tăng cao trong dịp Tết Quý Mão 2023

(QNO) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 21 đến 26-1-2023), toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình ước đạt 40-45%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

Khách quốc tế tăng cao

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023, đặc biệt với việc Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 8-1-2023 đã khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động, nhộn nhịp hơn. Lượng đặt phòng của khách quốc tế tại các cơ sở lưu trú đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết.

Đội múa Long, Lân, Quy, Phụng chào đón du khách đến Hội An

Theo ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đón lượng khách quốc tế cao nhất với 32.000 lượt, chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp. Tỉnh Khánh Hòa đón 11.300 lượt khách quốc tế. Tỉnh Ninh Bình ước đón 29.500 lượt khách quốc tế ghé thăm các điểm nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ước tính các khu nghỉ dưỡng có số khách nước ngoài chiếm khoảng 40% tổng số khách lưu trú. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước phục vụ khoảng 10.688 lượt khách quốc tế lưu trú, trong đó gần 2.400 khách quốc tế “xông đất” bằng đường biển. Tỉnh Lào Cai ước tổng thu từ khách quốc tế đạt 23 tỷ đồng…

Đánh giá kết quả đón khách trong kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là khách quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao là do một số địa phương trọng điểm du lịch đã chủ động phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện thu hút khách quốc tế.

Ngoài ra, các hãng lữ hành đã xây dựng các tour du lịch phục vụ Tết Nguyên đán với nhiều sự lựa chọn. Một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành ước đạt kế hoạch kinh doanh mùa Tết từ 85-100% như: Vietravel phục vụ hơn 47.000 khách; Saigontourist phục vụ 200 đoàn khách đi tour trong nước khởi hành, đạt tổng số khách phục vụ lên tới 21.000 lượt. Nhiều công ty du lịch khác như TSTtourist, Fiditour - Vietluxtour, Ben Thanh Tourist, Vinagroup, Kiwi Travel, Saco… ghi nhận lượng đăng ký tour và khởi hành cận và trong Tết của du khách tăng cao.

“Các doanh nghiệp du lịch tích cực quảng bá, thu hút khách quốc tế tới Việt Nam, khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách. Dù có tăng nhẹ về giá từ 15-20% nhưng không xảy ra tình trạng “cháy phòng”, chặt chém… Sự nỗ lực chung của các đơn vị đã mang đến một môi trường du lịch lành mạnh trong đầu năm mới Quý Mão”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

Khách du lịch nội địa tưng bừng du xuân

Năm nay thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, cùng với thời tiết thuận lợi nên nhiều gia đình chọn đi du lịch ngay từ cuối tháng Chạp và đón giao thừa ở các điểm đến du lịch. Hoạt động du lịch nhộn nhịp hơn tại các địa phương, một số điểm đến là lựa chọn hàng đầu như các khu, điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái.

Theo các đơn vị lữ hành, đối tượng khách du lịch nội địa chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình, thăm thân, đa số lưu trú tại các khách sạn 3 sao. Một lượng không nhỏ khách nội địa lựa chọn các tour outbound đi các nước khu vực châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Nhiều địa phương đã ghi nhận số lượng khách du lịch tăng vượt trội, điển hình là: Thành phố Hồ Chí Minh ước phục vụ 1,7 triệu lượt, trong đó số khách lưu trú đạt 250.000 lượt, công suất phòng trung bình đạt 85%; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước phục vụ 669.211 lượt khách, tăng 59,4% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022; tỉnh Khánh Hòa ước phục vụ 431.800 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 77,45%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 650 tỷ đồng; tỉnh Thanh Hóa ước phục vụ 428.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, công suất phòng trung bình đạt 31%; tỉnh Kiên Giang ước phục vụ 339.634 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ, trong đó thành phố Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách; Thủ đô Hà Nội ước phục vụ 332.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, công suất phòng trung bình đạt 40,3%...

Đánh giá về chất lượng và mức tăng trưởng của hoạt động du lịch đầu năm mới, Tổng cục Du lịch cho biết, đa số các địa phương đã quản lý tốt, giá các dịch vụ được niêm yết công khai, nên không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách. Tuy nhiên, do khó khăn chung về suy thoái kinh tế nên sức mua của du khách giảm, khách hạn chế chi tiêu hơn khi sử dụng các dịch vụ du lịch trung và cao cấp, lượng khách lưu trú ít hơn. Do đó, mặc dù năm nay lượng khách du lịch tăng cao hơn năm ngoái nhưng tổng thu từ du lịch vẫn giảm 30% so với Tết năm ngoái. Ngoài ra, hiện tượng mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông cục bộ vẫn diễn ra tại một số địa phương...

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, song lượng khách tăng cao dịp Tết, đặc biệt là khách quốc tế, là tín hiệu mừng để ngành du lịch đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động đón khách vào năm nay, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đón được 8 triệu lượt khách quốc tế như kế hoạch đề ra” - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ.