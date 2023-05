Một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng được trao giải của TripAdvisor

(QNO) - Premier Village Danang Resort của Tập đoàn Sun Group được bình chọn là một trong 10 khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất châu Á năm 2023.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort. Ảnh: Q.L

TripAvisor (Mỹ) - nền tảng du lịch lớn nhất thế giới với hơn 500 triệu lượt người dùng mỗi tháng vừa công bố giải thưởng cao quý nhất trong năm "Travellers' Choice Best of the Best 2023" cho các điểm đến, khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí. Việt Nam có một đại diện được xướng tên là Premier Village Danang Resort.

Theo thống kê, có chưa đến 1% trong số 8 triệu ứng viên trong danh sách của TripAdvisor được trao giải danh giá này. Premier Village Danang Resort đã vượt qua hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng khác trên thế giới như Ý, Mỹ, Úc, Nhật, Brazin... để giữ vị trí thứ 7 trong danh sách.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho các gia đình. Ảnh: Q.L

Nằm bên đường Võ Nguyên Giáp và hướng nhìn ra biển Non Nước, Premier Village Danang Resort dễ dàng chinh phục những vị khách từ ánh nhìn đầu tiên vì vẻ đẹp như chốn thiên đường giữa hạ giới. Resort này bao gồm 118 căn biệt thự sân vườn biệt lập với 3-4 phòng ngủ, không gian sinh hoạt cùng những tiện ích đẳng cấp.

"Nói một cách đơn giản, không nơi nào tốt hơn để ở tại Đà Nẵng" - TripAdvisor mô tả về khu nghỉ dưỡng này. Trang du lịch hàng đầu thế giới cũng nhấn mạnh thêm: "Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp với giá cả phải chăng thì không đâu khác ngoài Premier Village Danang Resort".