Từ ngày 15.11.2021 đến nay, TP.Hội An vẫn duy trì chương trình giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống nhằm thu hút du khách. Đây được xem như lời cảm ơn gửi đến tất cả du khách đã chọn Hội An làm điểm đến trong thời gian này.

Mua vé tham quan góp phần bảo tồn di sản Hội An. Ảnh: Q.H

Từ đầu năm đến nay, mỗi ngày đều có du khách đến khám phá làng gốm truyền thống Thanh Hà, riêng trong tháng 2 vừa qua có gần 800 lượt khách mua vé tham quan.

Cùng bạn trai đến tham quan làng gốm Thanh Hà, chị Bảo Vân - du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi thấy mọi người rất thân thiện. Tôi được làm gốm với nghệ nhân, còn nhận quà mang về nữa. Theo tôi việc mua vé tham quan là đương nhiên bởi vì mình tận hưởng dịch vụ ở đây thì mình nên đóng góp cho người dân, cho Hội An. Chuyến này đang đợt kích cầu du lịch nên chúng tôi đi 2 người nhưng chỉ mua một vé”.

Tại khu phố cổ Hội An, hoạt động hướng dẫn tham quan tổ chức trở lại từ đầu tháng 2. Với chủ để “Về phố Hội du Xuân”, Hội An đã giới thiệu các chương trình tham quan liên kết, các gói khuyến mãi kích cầu với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật đã thu hút đông đảo du khách tham gia.

Chỉ nửa đầu tháng 2, có gần 12.300 lượt khách mua vé tham quan 2 hội quán Phúc Kiến và Quảng Đông. Trong tháng 2.2022, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An đã đón gần 3.000 lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ.

Du khách thực hiện các quy định phòng dịch khi tham quan du lịch.

Theo Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An, mỗi ngày Hội An đón hàng nghìn lượt khách du lịch, tuy nhiên số du khách mua vé tham quan vẫn còn khá ít. Dù vậy, hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ và các làng nghề truyền thống vẫn đang thực hiện thích ứng an toàn phòng dịch.

Văn phòng thường xuyên phát thông tin các nội dung khuyến cáo đảm bảo công tác phòng dịch trên hệ thống loa trong khu phố cổ; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho du khách tại tất cả các quầy bán vé; nhắc nhở du khách tuân thủ việc đeo khẩu trang khi vào tham quan…

“Mình thấy việc mua vé tham quan khu phố cổ rất hợp lý, di sản này cần được bảo vệ. Mọi người cũng nên góp phần, góp sức bằng cách mua vé tham quan để tạo điều kiện cho những khu danh lam được bảo vệ tốt hơn” - ông Đoàn Quang Họ, du khách đến từ Hải Dương nói.

Hoạt động bán vé tham quan trọn gói khu phố cổ Hội An nhận được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành và du khách lâu nay. Được biết, có đến 85% nguồn thu từ việc bán vé tham quan dành cho công tác bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, góp phần tạo điểm đến thân thiện, an toàn.