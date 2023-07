"Né" vé tham quan phố cổ Hội An

Tình trạng hướng dẫn viên sử dụng vé cũ, mua thiếu vé, trốn vé... khi đưa du khách tham quan khu phố cổ vẫn diễn ra, Hội An kêu gọi các công ty du lịch, lữ hành chung tay thực hiện quy chế bảo vệ di sản văn hóa thế giới.

Du khách mua vé tham quan khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.HẢI

Ba tháng đầu năm 2023, đã có nhiều trường hợp hướng dẫn viên vi phạm quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An, trong đó có 10 trường hợp sử dụng vé cũ cho khách đi tham quan, 7 trường hợp mua thiếu vé so với số lượng khách, 16 trường hợp không mua vé. Bên cạnh đó còn nhiều trường hợp hướng dẫn viên thả khách tham quan tự do, không hợp tác trong việc mua vé...

Hiện nay, bình quân Hội An đón khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng lên khoảng 10.000 lượt/ngày trong 2 ngày cuối tuần, trong đó khách đoàn chiếm 40%. Sáu tháng đầu năm 2023, Hội An đón khoảng 1,88 triệu lượt khách với 724.000 lượt khách lưu trú, doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.546 tỷ đồng.

Sau hơn một tháng thực hiện phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ (từ 15/5 đến nay), khách đoàn và các hãng lữ hành đã thực hiện nghiêm túc quy định; toàn bộ khách nước ngoài đến phố cổ đều mua vé, khách trong nước tăng khoảng 20%.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số đoàn khách đến không mua vé tham quan và đã nhắc nhở. Cụ thể, từ ngày 15/5 đến 26/6, đã có 37 trường hợp hướng dẫn viên sử dụng vé tham quan cũ, mua thiếu vé, trốn vé...; lực lượng chức năng đã yêu cầu mua lại 1.049 vé với tổng số tiền hơn 87,3 triệu đồng.

“Khi các công ty du lịch tổ chức tour thì tất cả khách trong và ngoài nước đều đã có chi phí rồi, tuy nhiên công ty không thể giám sát hướng dẫn viên 24/24 giờ. Vì thế, việc không mua vé tham quan tùy thuộc vào đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của hướng dẫn viên.

Hội An đã có chế tài kiểm soát, khi phát hiện hướng dẫn viên nào vi phạm thì cần có thông báo răn đe, gửi về doanh nghiệp hoặc các hiệp hội ngành nghề để có động thái xử lý cần thiết” - đại diện Công ty lữ hành Happy Vacations Travel tại TP.Đà Nẵng cho hay.

Trước thực tế này, TP.Hội An kêu gọi các công ty du lịch, lữ hành cùng chung tay thực hiện quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An bằng cách tham gia tổ chức và hướng dẫn du khách mua vé tham quan; các hướng dẫn viên hướng dẫn khách vào các tuyến đường chính trong khu phố cổ để được đón tiếp chu đáo, đảm bảo quyền lợi của du khách.

“Đơn vị, doanh nghiệp nào cần có thông tin về tình trạng này thì thành phố sẽ cung cấp, nhưng việc công khai thông báo tên tuổi cụ thể còn là vấn đề nhân văn, phải cân nhắc” - ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nói.