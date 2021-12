(QNO) - Được chọn là điểm đến chính trong chuỗi sự kiện lễ hội đèn lồng Hội An năm 2022, Đảo Ký ức Hội An chính thức mở cửa trở lại từ ngày 18.12.2021 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách.

Ngày 18.12, Đảo Ký ức Hội An mở cửa trở lại.

Những ngày này, Đảo Ký ức Hội An bắt đầu trang trí nhiều tiểu cảnh đèn lồng hấp dẫn theo chủ đề Giáng sinh để chính thức mở cửa đón khách vào 3 ngày cuối tuần (thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật), thời gian mở cửa bắt đầu từ ngày 18.12.

Trước đó, TP.Hội An công bố lựa chọn Đảo Ký ức Hội An là một trong những điểm đến chính của lễ hội đèn lồng Hội An năm 2022 với chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc và sự kiện “Thắp sáng ký ức - Đánh thức Hội An” diễn ra vào tối 25.12.

Đến tham quan Đảo Ký ức Hội An trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí Giáng sinh độc đáo; được miễn phí tham quan Công viên Ấn tượng Hội An với hàng nghìn góc check-in sống ảo. Trải nghiệm hơn 20 minishow văn hóa mới nhất, thưởng thức show diễn thực cảnh Ký ức Hội An, thăng hoa cùng cảm xúc trong hành trình 400 năm lịch sử.

Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An sẽ mang đến cho khách nhiều cảm xúc thăng hoa, hấp dẫn.

Chào đón ngày mở cửa trở lại, Ký ức Hội An tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi lớn gồm 3 gói combo đặc biệt phù hợp nhu cầu khác nhau của du khách: combo “Tri ân” vé xem show và bữa tối giá chỉ 333.000 đồng/khách (dành cho người địa phương); combo “Gắn kết” trọn gói nghỉ dưỡng ăn tối và xem show cho cả gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) với giá chỉ 1.980.000 đồng; combo “Chung đôi” trọn gói nghỉ dưỡng, xem show với giá chỉ 825.000 đồng/người cho các bạn trẻ, yêu thích văn hóa và trải nghiệm.

Được biết, chuẩn bị cho sự kiện mở cửa đón khách trở lại, toàn bộ Đảo Ký ức Hội An đã tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng chống dịch của chính quyền địa phương và quy định của ngành y tế, luôn duy trì kích hoạt lá chắn 5 lớp kiểm soát 24/7 gồm: phun khử khuẩn vệ sinh thường xuyên trên đảo; 100% du khách tham quan Ký ức Hội An phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào khu vui chơi…