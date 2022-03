Ngày 18.3, Bà Nà Hills mở cửa trở lại với nhiều trải nghiệm mới

(QNO) - Khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ mở cửa trở lại từ ngày mai (18.3), đồng hành cùng sự hồi sinh của TP.Đà Nẵng, với một phiên bản mới cả về chất và lượng…

Sun World Ba Na Hills nhìn từ trên cao. Ảnh NTB

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills trước ngày mở cửa trở lại (18.3), đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đầu tư lớn cho giai đoạn mới, ngay trong quãng thời gian ngừng đón khách.

Khu du lịch đang đầu tư giai đoạn 2 để nâng cấp, mở rộng nhiều hạng mục, với kỳ vọng bứt phá toàn diện trong 3 năm tới.

Nhân viên chăm sóc cây cảnh Khu du lịch sinh thái Bà Nà Hills. Ảnh NTB

Bắt đầu từ 18.3, Khu du lịch sẽ hoạt động tuyến cáp Hội An - Marseille lên thẳng Cầu Vàng và tuyến cáp Bordeaux - Louvre lên đỉnh núi. Tuyến xe lửa leo núi số 2 dài gần 430m sẽ vận hành từ 30.4, đưa du khách từ Vương quốc Mặt Trời tới dạo chơi trong Lâu đài Mặt Trăng - công trình sẽ ra mắt mùa hè năm nay.

Hàng loạt trải nghiệm giải trí chuẩn công viên quốc tế cũng sẽ được bổ sung vào hành trình du ngoạn Núi Chúa của du khách từ mùa hè 2022. Đó là rạp phim 5D và 2 rạp phim Airship, Vòng quay ngựa gỗ thời Trung cổ, các gian hàng trò chơi có thưởng truyền thống, hay một vườn hoa khổng lồ với hàng chục nghìn bông cẩm tú cầu nở rộ…

Hoa cẩm tú cầu nở rộ ở Bà Nà Hills. Ảnh NTB

Đặc biệt, từ 30.4 đến hết năm nay, Sun World sẽ diễn ra các chương trình mùa hè sôi động. Một con đường Carnival và Quảng trường Nhật thực - nơi giao thoa giữa 2 vương quốc Mặt Trăng và Mặt Trời với kiến trúc ấn tượng sẽ là nơi du khách hòa mình vào các đoàn diễu hành rực rỡ, say mê trong điệu nhảy đường phố tưng bừng như tại trời Âu.

Khu du lịch sẽ ra mắt Hội chợ châu Âu đậm màu sắc Trung cổ mang đến trải nghiệm mới ấn tượng. Lễ hội Mùa hè - Lễ hội ẩm thực và bia B'estival cũng sẽ tái suất vào hè này, bên cạnh show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom" tại sân khấu Lâu đài Mặt Trăng.

Đến thăm Bà Nà những ngày này, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng, khi Bà Nà Hills mở cửa trở lại, chắc chắn sẽ góp phần tạo cú hích cho du lịch Đà Nẵng phục hồi và bứt phá. Và khi tập đoàn Sun Group hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ mà họ đang ấp ủ, triển khai, không chỉ du khách trong nước mà ngay cả khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng sẽ rất hài lòng".