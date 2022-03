Ngày hội khinh khí cầu tại Hội An đã sẵn sàng

(QNO) - Sáng nay 24.3 công tác bơm hơi và kiểm tra kỹ thuật, an toàn cho các quả khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) đã hoàn tất.

Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cho biết, sáng nay 24.3, Ban tổ chức sự kiện đã kiểm tra các quả khinh khí cầu và cho bay thử nghiệm. Mọi thứ đều ổn định và sẵn sàng cho sự kiện sắp diễn ra từ ngày 25 - 26.3

Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Hội An sẽ diễn ra từ ngày 25 - 26.3.2022

Được biết, có 12 quả khinh khí cầu mini chở hệ thống nhiên liệu cho các khinh khí cầu, không chở người; 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi. Mỗi khinh khí cầu cấp 7 có thể chở 3 – 4 người bay treo lên xuống một chỗ. Quả khinh khí cầu hơi cao 12m – 15m, được bố trí 24/24 giờ để người dân và du khách có thể check-in.

Dự kiến các khung giờ bay của khinh khí cầu sẽ là: 6 giờ đến 9 giờ, 17 giờ đến 18 giờ ngày 25.3 và 6 giờ đến 9 giờ ngày 26.3. Đặc biệt, vào lúc 19 giờ đến 20 giờ ngày 25.3 sẽ diễn ra chương trình Đêm hoa đăng khinh khí cầu, với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu. Thời gian tổ chức bay khinh khí cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào thời tiết, sức gió tại thời điểm bay.

Ngày hội khinh khí cầu do Công ty Dịch vụ SG Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp tổ chức tổ chức lần đầu tiên tại TP.Hội An. Đây là một trong những hoạt động của năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.