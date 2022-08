Ngỡ ngàng vẻ đẹp thác nước Ví

Qua nhiều lần hẹn, nay chúng tôi mới có dịp đặt chân vào con thác quanh năm ì ầm chảy với vẻ đẹp huyền ảo có một không hai ở xứ này. Đó là thác nước Ví ở xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My).

Tầng 1, thác nước Ví. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Thác nước Ví được hợp thành từ dòng nước Ví lớn và nước Ví nhỏ bắt nguồn từ chân núi Ví thuộc dãy núi Răng Cưa, nơi giáp ranh và phân định địa giới giữa vùng người Co ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và người Co ở huyện Bắc Trà My.

Thác nước Ví còn có tên gọi khác là thác bà Bình hay dội bà Bình thuộc địa phận thôn 1, xã Trà Kót, cách ngã ba Dương Yên khoảng 25km về hướng Đông Bắc. Theo lời kể của những người cao tuổi, thời xa xưa nơi đây là vùng rừng núi rậm rạp, cây cối hoang vu, có nhiều thú dữ, không một bóng người lui tới.

Những mỏm đá mòn nhẵn, trơn láng với những họa tiết tuyệt đẹp như hiện nay là do quá trình hổ và voi rừng ra thác nước tắm nắng cọ lưng mà tạo thành.

Ngày nay, thác nước Ví được bao bọc bởi những cánh rừng trồng bạt ngàn, hệ sinh thái đa dạng và phong phú, mạch nước trong vắt chảy qua khe đá, rễ cây, quanh năm róc rách, cùng với tiếng gọi bầy của các loài chim tạo nên những âm thanh thú vị. Nhìn từ xa, thác nước Ví như dải lụa trắng kỳ bí ẩn hiện trong khu rừng nguyên sinh hòa vào những đám mây và vô vàn mỏm đá nhấp nhô đầy thơ mộng...

Có đoạn gặp những mỏm đá, thác nước Ví không chuyển dòng mà vắt mình chảy qua tạo nên đường cong tuyệt đẹp. Có đoạn uốn mình, len lỏi tuôn chảy bào mòn các bộ rễ cây, làm trơn láng nhiều tảng đá tạo nên những tuyệt tác.

Hệ sinh thái đa dạng, nhất là rừng nguyên sinh còn khá nhiều bao bọc quanh thác, giữ được nguồn nước ở thượng nguồn dồi dào quanh năm thác đổ qua nhiều tầng đá tạo nên vẻ đẹp hiếm có.

Toàn cảnh thác nước Ví. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Để đến được thác nước Ví, chúng tôi phải vượt qua đoạn đường rừng dài quanh co, đèo dốc, gồ ghề sỏi đá và những cánh rừng keo lá tràm đan dày không một chút gió lùa.

Tham gia cùng đoàn, chị Phạm Thị Nga (xã Trà Kót) cho biết, đường sá đi lại tuy còn nhiều khó khăn nhưng thời gian gần đây có không ít đoàn khách du lịch từ các địa phương khác tìm đến thác nước Ví để thưởng ngoạn. Nếu được đầu tư hạ tầng giao thông, chắc chắn thác nước Ví sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn.

Mới hơn 12 giờ trưa nhưng trời chuyển dông, sấm sét ì ầm, chúng tôi nhanh tay thu xếp hành lý xuôi dòng thác nước Ví để tìm nhà dân trú ngụ trước khi cơn mưa rừng ập đến.

Tham quan thác suối mùa hè, du khách cần chú ý tiết trời chuyển dông để tránh sự cố đáng tiếc. Ở miền núi, chỉ cần một cơn mưa lớn là nước dâng, cắt đường về. Trải nghiệm du lịch vùng cao là những kịch bản không hề được định trước. Du khách hãy chuẩn bị kỹ càng để khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.