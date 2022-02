Người dân Hội An hồ hởi khi du khách trở lại tham quan

(QNO) - Khi Hội An mở cửa du lịch trở lại sau 2 năm dừng hoạt động, những ngày đầu xuân du khách khắp nơi đổ về tham quan khu vực phố cổ tăng đột biến, kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ của người dân địa phương hoạt động sôi nổi trở lại.

Khách tham quan khu vực phố cổ đông đúc những ngày đầu xuân. Ảnh: V.T

Trong cái nắng đầu xuân êm dịu, những chiếc thuyền đưa du khách lướt nhẹ trên sông Hoài. Ông Phạm Ngọc Diệp (52 tuổi, thành viên của Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch Hội An) cho biết: "Mất 2 năm, tôi mới có được cảm giác phấn khởi như thế này. Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, khách nườm nượp đổ về phố Hội tham quan, người lao động như chúng tôi vui mừng khôn xiết vì có việc làm, thu nhập đủ trang trải cho gia đình".

Đi thuyền trên sông Hoài, dịch vụ được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: V.T

“Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, tôi đành chuyển sang công việc khác để mưu sinh, nhưng bây giờ tôi rất vui mừng khi du lịch Hội An dần trở lại. Mỗi ngày tôi chạy khoảng 3 - 5 chuyến, với mỗi chuyến thu về 150 - 200 ngàn đồng, giúp kinh tế của gia đình tôi được cải thiện đôi chút so với trước đây. Vui sướng nhất là được thấy không khí nhộn nhịp, đông đúc của phố Hội như ngày nào” – ông Diệp vui vẻ. Cảm giác hồ hởi của ông Diệp cũng là tâm trạng chung của các thành viên Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch Hội An.

Nghệ nhân Thái Văn Diện với nhiều sản phẩm từ lá dừa. Ảnh: V.T

Theo ghi nhận, khi du khách xuất hiện đông đúc ở khu vực phố cổ, thì hầu như các dịch vụ, lao động đường phố đã nhộn nhịp hẳn. Ông Thái Văn Diện - người kiếm sống bằng nghề thắt hoa, cào cào bằng lá dừa bán cho du khách cho hay, ông ngồi trên con đường Trần Phú từ 8 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày, với mỗi sản phẩm làm ra ông bán với giá 20 nghìn đồng, mỗi ngày bán cho du khách 50 - 70 sản phẩm làm bằng lá dừa.

“Du khách thích thú mua sản phẩm này là vì họ trực tiếp nhìn tôi làm nên một sản phẩm mà họ yêu cầu. Từ những chiếc lá dừa, tôi muốn mang đến du khách niềm vui khi đến Hội An; đồng thời gìn giữ chút kỷ niệm tuổi thơ cho các cháu nhỏ trong thời kỳ hiện đại này. Du lịch được phục hồi, những người lao động phổ thông như chúng tôi là vui nhất” – ông Diện nói.

Những ngày Hội An chưa mở cửa du lịch trở lại, nhiều đường phố vắng vẻ người, buồn nhất là lực lượng xích lô chở du khách tham quan. Thế nhưng, bây giờ niềm vui đã đến với với các thành viên trong Nghiệp đoàn xích lô văn hóa TP.Hội An. Giữa lòng phố Hội, lại thấy hình ảnh những chiếc xích lô chở du khách đi ngắm cảnh khu vực phố cổ trong tiếng chuông leng keng thật vui tai.

Xích lô không còn vắng bóng như trước đây. Ảnh: V.T

Ông Trần Cư, hành nghề lái xích lô trên đường Trần Phú cho biết, hạnh phúc nhất là Hội An đã trở lại với nhịp sống bình thường, rồi đây người dân khắp các châu lục hội tụ về vùng đất “nhân tình thuần hậu. “Chúng tôi đạp xích lô chở du khách ngắm cảnh ngoài mưu sinh kiếm sống, còn mong muốn giữ gìn và giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước nét đẹp văn hóa tinh thần của phố Hội” - ông Cư nói.

Ẩm thực đường phố cũng là một trong những nét đẹp văn hóa của di sản Hội An. Nhiều chị em, phụ nữ, người lao động nghèo có cơ hội tiếp tục mưu sinh buôn bán, phục vụ các món ăn đặc sản của vùng đất Hội An và Quảng Nam.

Ẩm thực đường phổ - một trong những nét đẹp văn hóa Hội An.