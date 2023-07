Nhiều bất cập trong phát triển du lịch biển Quảng Nam

(QNO) - Đó là nhận định chung của đại diện doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý tại hội thảo “Phát triển du lịch biển Quảng Nam” và gặp gỡ doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 19/7 tại TP.Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cùng khoảng 50 doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở VH-TT&DL nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, việc khai thác du lịch biển ở Quảng Nam chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hoạt động du lịch biển chủ yếu tập trung ở TP.Hội An; các hoạt động du lịch bổ sung, bổ trợ cho nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển chưa nhiều; sản phẩm du lịch như thể thao biển chưa được phát triển. Những bất cập về quy hoạch, hạ tầng du lịch biển chưa được đầu tư đúng mức, đồng bộ đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch biển.

Đại diện doanh nghiệp du lịch nêu kiến nghị tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Ông La Thành - Tổng quản lý Little Hội An Group cho biết: “Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các công ty, đối tác du lịch nước ngoài đưa khách đến Hội An, chúng tôi nhận thấy khi nhắc đến du lịch biển thì khách có xu hướng nghĩ ngay đến Đà Nẵng, còn lại Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng khách không có gì ấn tượng. Điều này rất đáng tiếc bởi chúng ta còn có một dải bờ biển rất đẹp chứa đựng nhiều giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo”.

Du lịch biển Quảng Nam chủ yếu tập trung ở Hội An nhưng sản phẩm còn rất đơn điệu. Ảnh: Q.T

Nhiều doanh nghiệp nêu khó khăn về quy trình đầu tư sản phẩm thể thao biển, quy định về thuê đất, khoảng cách trong việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch biển; hạ tầng điểm đến An Bàng, Cửa Khe... không đáp ứng được sức tải của hoạt động du lịch...

Quảng Nam có khoảng 125km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Cửa Đại, An Bàng, Hà My, Tam Thanh, Tam Tiến... cùng một số hòn đảo lớn nhỏ gần bờ. Những năm gần đây, Quảng Nam có nhiều chủ trương liên quan đến việc khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực ven biển phục vụ phát triển du lịch. Từ đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến phát triển các dự án lớn ở khu vực vùng Đông như Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, TUI Blue Nam Hoi An...

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT cho rằng, Quảng Nam luôn tự hào có tiềm năng, lợi thế lớn về du lịch biển với đường bờ biển dài, đẹp nhưng đến nay vẫn chưa khai thác được gì nhiều, chủ yếu bám vào xây dựng các khu nghỉ dưỡng và một số hoạt động lặn biển.

“Cần nhìn nhận thực tế là bờ biển Quảng Nam hiện nay rất khác so với 10 - 20 năm trước đây, cũng như cần dự lường được vài chục năm sau sẽ biến đổi như thế nào, liệu có còn thơ mộng như hiện nay không để đặt bài toán phát triển du lịch biển một cách hài hòa, lâu dài” - ông Tuấn nói.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn nêu ý kiến và giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Q.T

Thông tin về khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận, phát triển các sản phẩm thể thao biển, ông Văn Anh Tuấn cho biết thêm, với quy định hiện nay, nguyên tắc hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là không dễ dàng, rất nhiều quy định phải tuân thủ theo tính pháp lý, nhưng để tuân thủ là cả một vấn đề.

Chưa kể đối với vùng biển hiện việc quản lý có nhiều đơn vị như Cục Hàng hải, Cục Đường thủy nội địa quốc gia và tỉnh nên thủ tục hồ sơ khá rắc rối. Sở GTVT đã có nhiều kiến nghị trong thời gian qua và sẽ tiếp tục tích cực đồng hành để cùng doanh nghiệp tháo gỡ trong thời gian tới.

Một lễ hội biển tại biển An Bàng. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh doanh cũng như trăn trở, góp ý về sự đơn điệu của du lịch biển Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị đại diện các sở, ngành liên quan giải đáp rõ hàng chục thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại hội thảo; đồng thời cho biết Quảng Nam luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận mọi kiến nghị từ phía doanh nghiệp để đồng hành, tháo gỡ trong thời gian đến.