Nhiều đoàn famtrip, presstrip Thái Lan khảo sát điểm đến ở Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 27 - 30.3, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam phối hợp Chi nhánh Vietjet tại miền Trung cùng một số đối tác đón các đoàn famtrip, presstrip Thái Lan đến khảo sát, trải nghiệm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn famtrip, presstrip trải nghiệm tại VinWonders Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đó, 4 đoàn famtrip, presstrip với 65 thành viên là đại diện các hãng lữ hành, công ty truyền thông, blogger có sức ảnh hưởng tại Thái Lan khảo sát một loạt điểm đến như: phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, rừng dừa Bảy Mẫu, đảo Ký ức Hội An, khu vui chơi VinWonder Nam Hội An...

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch cho thị trường khách quốc tế nhân dịp mở cửa du lịch toàn diện và nối lại đường bay quốc tế đến miền Trung Việt Nam.

Các đoàn tham quan phố cổ Hội An bằng xích lô. Ảnh: Q.T

Tối 28.3, tại Silk Sense Hội An River Resort đã diễn ra chương trình gặp gỡ giữa doanh nghiệp Quảng Nam với các đoàn famtrip, presstrip Thái Lan để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy ngành du lịch phục hồi.