Nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Nam tham gia hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội

(QNO) - Từ ngày 13 - 16/4, tại TP.Hà Nội diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2023. Hội chợ thu hút sự tham gia của 50 tỉnh thành trên cả nước cùng 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lễ khai mạc VITM Hà Nội 2023 diễn ra sáng nay 13/4. Ảnh: Q.T

VITM Hà Nội 2023 có chủ đề "Du lịch văn hóa", nhằm khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của Việt Nam. VITM Hà Nội 2023 dự kiến cung cấp 10 nghìn tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi.

Tham gia VITM Hà Nội 2023, Quảng Nam liên kết các địa phương Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng tổ chức gian hàng chung để trưng bày ấn phẩm, vật phẩm; cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu điểm đến và các gói dịch vụ du lịch; gặp gỡ, tìm kiếm đối tác để xúc tiến hợp tác...

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL tham quan và chụp hình lưu niệm tại gian hàng chung 5 tỉnh thành miền Trung. Ảnh: Q.T

Đồng hành với ngành du lịch 5 tỉnh thành miền Trung có 33 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Quảng Nam có các đơn vị như: Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, Citadines Pearl Hoi An, Bellerive Hoi An Hotel & Spa, Wyndham Garden Hoi An hotel, Shilla Monogram QuangNam DaNang, Almanity Hoi An Resort & Spa, Hoi An Express Travel...

Các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và khu vực miền Trung mang đến VITM Hà Nội 2023 nhiều sản phẩm du lịch, cơ hội du lịch hấp dẫn. Ảnh: Q.T

Các doanh nghiệp đã mang đến VITM Hà Nội 2023 nhiều loại hình, sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú và nhiều chương trình khuyến mãi, combo dịch vụ du lịch hè hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi tham quan, tìm hiểu, mua sản phẩm.