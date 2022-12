Nhiều doanh nghiệp Quảng Nam tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022

(QNO) - Sáng nay 9/12, tại TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch TP.Đà Nẵng khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 - VITM 2022. Tỉnh Quảng Nam có 12 đơn vị, doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Với chủ đề “Du lịch biển, đảo - Thế mạnh của du lịch Việt Nam”, hội chợ thu hút 165 gian hàng quốc tế đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ và 200 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 25 tỉnh, thành phố trong nước tham dự.

Sự kiện kỳ vọng là cầu nối để đưa du lịch miền Trung trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ VH -TT&DL đánh giá, việc tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022 tại Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp khi đây là địa phương thu hút nguồn khách đứng thứ 3 trên cả nước.

Đặc biệt, với chủ đề “Du lịch biển, đảo - Thế mạnh của du lịch Việt Nam”, Hội chợ cũng rất phù hợp với định hướng và lợi thế phát triển du lịch của các tỉnh duyên hải miền Trung. Qua đó, tạo sân chơi chuyên nghiệp và cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, điểm đến, các địa phương tại miền Trung nói riêng và cả nước nói chung gặp gỡ, nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển trong giai đoạn mới, góp phần tạo hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Tại Hội chợ lần này, Quảng Nam có 12 đơn vị, doanh nghiệp du lịch tham gia cung cấp thông tin, hình ảnh về các điểm đến; kết nối, gặp gỡ, ký kết hợp tác với đối tác khách hàng. Đặc biệt, giới thiệu các gói kích cầu, giảm giá dịch vụ cũng như các hoạt động trong khuôn khổ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 và sự kiện văn hóa, du lịch năm 2023.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội thảo về “Phát triển du lịch biển đảo - Thách thức và giải pháp”, “Truyền thông hiệu quả trên nền tảng số dành cho các doanh nghiệp du lịch”…

Dự kiến, hơn 2.000 doanh nghiệp và 30.000 lượt khách Việt Nam và quốc tế sẽ tham quan, kết nối mua bán tại hội chợ. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12/2022.

Quảng Nam tham gia hội chợ lần này ngoài Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn còn có 11 doanh nghiệp lưu trú, lữ hành gồm: Đảo Ký ức Hội An; Citadines Pearl Hoi An, Shilla Monogram Quangnam Danang ; Vinwonders Nam Hội An, Bellerive Hoi An Hotel and Spa, Wyndham Shantira Resort Hoi An, Bella MaiSon Hadana Hoi An, Hoian Historic, Little group, Casamia, The Five Villas & Resort Quangnam Danang.