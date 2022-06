Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival biển "Hội An - cảm xúc mùa hè"

Lễ hội âm nhạc và ẩm thực An Bàng 2022 vừa diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6 là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc Festival biển “Hội An - cảm xúc mùa hè” sẽ khai mạc vào chiều 18.6 tới.

Lễ hội Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng là hoạt động khởi đầu cho mùa du lịch biển năm 2022. Ảnh: V.L

Lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng với 25 gian hàng ẩm thực đa dạng phong cách và nhiều hoạt động được du khách hưởng ứng như: biểu diễn múa lửa, trang trí đồ thủ công, vẽ mặt, không gian dành cho trẻ em…

Trong nửa cuối tháng 6, các bãi biển tại Hội An sẽ luôn sôi động với triển lãm ảnh “Người Hội An với biển đảo quê hương” (đường Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An), “Ngày hội thả diều Kite Festival” (biển An Bàng và Tân Thành), trải nghiệm yoga (biển Cửa Đại), thể thao nước (biển An Bàng), giải bóng chuyền nam bãi biển và bóng đá nữ mini bãi biển (biển An Bàng). Trong tháng 7 sẽ còn tiếp tục nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival biển này.