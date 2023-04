Nhiều lễ hội tầm quốc gia, quốc tế sẽ được tổ chức tại Quảng Nam

Ngành du lịch Quảng Nam vừa công bố lịch sự kiện và lễ hội năm 2023 tại địa phương với nhiều lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế.

Một số sự kiện lớn đáng chú ý như: Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam, Hội An 2023 (diễn ra tại Hội An vào tháng 4); Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam (Hội An, tháng 4), Lễ hội quế Trà My (Bắc Trà My, tháng 5), Lễ hội măng cụt (Tiên Phước, tháng 7), Lễ hội sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam (Nam Trà My, tháng 8), Festival tơ lụa Việt Nam và thế giới (Hội An, tháng 9)…

Chuỗi sự kiện trên được công bố lồng ghép trong chương trình liên kết du lịch 5 địa phương Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam để tăng cường thúc đẩy kết nối du lịch khu vực này.