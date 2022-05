Nhộn nhịp du khách trở lại Quảng Nam

(QNO) – Gần 200 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam trong 4 ngày nghỉ lễ (30.4 – 3.5) được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của du khách sau hơn 2 năm du lịch ngưng trệ. Điều này còn có ý nghĩa giải tỏa được tâm lý lo ngại dịch bệnh của người dân.

Khách du lịch chen chúc trong phố cổ dịp lễ 30.4

Hội An rộn ràng đón khách

Lễ 30.4 bà Nguyễn Thị Hồng (Đà Nẵng) điện thoại đặt phòng khách sạn tại Hội An để gia đình vào nghỉ ngơi, chơi lễ, nhưng phần lớn nơi bà liên hệ đều có chung câu trả lời hết phòng. Một số khách sạn còn phòng thì giá cao hơn so với ngày thường hoặc không phù hợp với gia đình, nên bà Hồng buộc phải hủy bỏ chuyến du lịch dịp lễ vừa qua. “Tôi nghĩ dịch bệnh vừa tạm lắng khách sạn sẽ trống phòng và giá rẻ nên chủ quan không đặt trước, đâu ngờ khách đông vậy”, bà Hồng chia sẻ.

Trong 4 ngày nghỉ lễ rất nhiều du khách có ý định đi du lịch như gia đình bà Hồng đã không thể tìm được phòng khách sạn tại TP.Hội An. Khảo sát các cơ sở lưu trú 3 - 5 sao cho thấy tỷ lệ kín phòng khá cao, bình quân trên 80%, thậm chí một số khách sạn như Memories Hội An, tỷ lệ kín phòng đạt 99%, Citadines Pearl Hội An (99%), La Siesta (90%)… Các khách sạn kín phòng phần lớn đều được khách đặt từ trước.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Giám đốc Công viên Ấn tượng Hội An (đơn vị quản lý khách sạn Memories Hội An), khách “bùng nổ” là điều đã được dự báo trước, tuy nhiên tăng đột biến như dịp lễ vừa qua là khá bất ngờ.

Sở VH-TT&DL cho biết, từ ngày 30.4 – 3.5, Quảng Nam đón gần 200 nghìn lượt khách tham quan lưu trú, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 (khách quốc tế khoảng 8.000 lượt). Tại một số điểm, tuyến đường phố cổ Hội An như bùng binh Chùa Cầu, đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa,… đã xảy ra tình trạng khách chen chúc, dồn ứ, nhất là vào lúc chiều tối.

Trong những ngày lễ hầu hết điểm di tích, làng nghề đều đông khách tham quan

Khách quay lại dịp lễ trở thành tín hiệu vui cho hoạt động du lịch Quảng Nam sau hơn hai năm đình trệ vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là người ít còn tâm lý lo sợ lây nhiễm dịch Covid-19, qua đó đưa hoạt động du lịch sớm trở lại trạng thái bình thường, nhanh chóng phục hồi, phát triển.



Lạc quan tăng trưởng

Có thể khẳng định, yếu tố quan trọng để phục hồi du lịch chính là việc mở lại các chuyến bay thương mại trong và ngoài nước. Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, từ ngày 27.4 đến 3.5 khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đã đến Đà Nẵng. Hai hãng hàng không có chuyến bay nhiều gồm Viet Nam Airlines (khoảng 36 chuyến nội địa/ngày), Vietjet Air (40 chuyến nội địa/ngày)… Ngoài ra, một số đường bay quốc tế từ Singapore, Bangkok (Thái Lan), Incheon (Hàn Quốc) cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Trong đó, hãng Vietjet Air từ cuối tháng tư đến nay đã bắt đầu mở lại các tuyến bay nước ngoài, tần suất mỗi tuần 9 chuyến gồm Singapore (3 chuyến), Bangkok (3 chuyến), Incheon (3 chuyến).

Ông Vương Đình Mạnh – Giám đốc điều hành Khách sạn La Siesta Hội An dự báo, đến tháng 6 khi học sinh nghỉ hè, du lịch nội địa sẽ phục hồi hoàn toàn. Riêng với khách quốc tế, dự báo tăng mạnh từ tháng 7 đến cuối năm 2022. Tại La Siesta, tỷ lệ phòng khách đặt trước trong tháng 5 đạt khoảng 40% và tháng 6 là 30% (khách quốc tế gần 5%).

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang chạy chương trình khuyến mãi với giá phòng dao động từ khoảng 1,1 triệu – 1,5 triệu đồng/phòng nên khách dễ dàng lựa chọn. Khách đông thật sự rất vui, tuy vậy điều quan trọng nhất là khách đã không còn tâm lý e ngại dịch bệnh và đã bắt đầu đi du lịch trở lại”, ông Mạnh phân tích.

Khách đông trong dịp lễ 30.4 được xem là sự khởi đầu lạc quan cho phục hồi du lịch Quảng Nam trong năm 2022

Năm 2022 Quảng Nam đặt mục tiêu đón 4 triệu khách trong nước và quốc tế, vì thế con số gần 200 nghìn lượt khách tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh dịp lễ vừa qua được xem là cột mốc ấn tượng mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho mùa du lịch của năm. Thế nhưng, theo đại diện Sở VH-TT&DL, để hoàn thành mục tiêu trên, các bộ, ngành trung ương cần phối hợp tháo gỡ các thủ tục, quy định về nhập cảnh dành cho khách quốc tế liên quan đến đến công tác phòng chống dịch Covid-19 như bãi bỏ yêu cầu khách xét nghiệm Covid-19 tại sân bay, cửa khẩu… Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách nước ngoài vào Việt Nam, và mục tiêu đưa du lịch trở lại trạng thái bình thường và tăng trưởng sẽ sớm thành hiện thực.