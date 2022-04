Ninh Bình khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch của Quảng Nam

(QNO) - Ngày 12.4, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đi thực tế khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại TP.Hội An.

Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tìm hiểu cách làm du lịch tại làng rau Trà Quế (TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Hà. Về phía Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Tại cuộc họp ở TP.Tam Kỳ, lãnh đạo hai tỉnh thông tin, chia sẻ các kết quả nổi bật trong lĩnh vực du lịch của Quảng Nam và Ninh Bình trong thời gian qua cũng như các hoạt động liên quan đến Năm du lịch quốc gia 2022.

Quảng Nam và Ninh Bình hiện tại đều sở hữu các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Với Quảng Nam là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới, Cù Lao Chàm - Hội An là khu dự trữ sinh quyển thế giới; trong khi Ninh Bình có quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Nghe hướng dẫn viên thuyết trình về thông tin cơ bản của khu di tích lịch sử cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu, Cẩm Thanh. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đánh giá rất cao tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch của Quảng Nam, trong đó quan tâm đến các giải pháp của Quảng Nam để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng thời, Ninh Bình mong muốn Quảng Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy du lịch hai địa phương phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thời điểm 2016 - 2019 chưa xuất hiện dịch Covid-19, tổng lượng khách tham quan, lưu trú của cả hai địa phương đều tăng bình quân 20%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã thông tin đến đoàn công tác tỉnh Ninh Bình về định hướng ưu tiên phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên của Quảng Nam và cho rằng giữa hai tỉnh còn rất nhiều dư địa để hợp tác phát triển du lịch trong thời gian đến.

Cũng tại buổi làm việc, hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, cơ chế chính sách phát triển du lịch và ký kết hợp tác phát triển.

Tham quan sản phẩm du lịch nông nghiệp tại rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: Q.T

Trong chiều 12.4, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã tiếp tục khảo sát thực tế sản phẩm, cách làm du lịch nhất là du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp tại khu phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu...