Nỗ lực vì thương hiệu Hội An

Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được Quảng Nam đăng cai tổ chức thành công với chuỗi sự kiện ấn tượng diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Trong đó, TP.Hội An là địa phương được chọn tổ chức nhiều nhất các sự kiện, hoạt động, qua đó đã nâng tầm thương hiệu của đất và người phố Hội.

Hoa hậu các quốc gia trên thế giới rất thích thú khi được xem diễn xướng dân gian bài chòi ở phố cổ Hội An. Ảnh: Q.H

Hưởng ứng Năm du lịch, Hội An có các hoạt động diễn ra thường xuyên hằng tuần như Đêm phố cổ, Chợ phiên làng chài Tân Thành, Đêm Cù lao…, với nhiều hoạt động phụ trợ như trò chơi Bài chòi, trình diễn thư pháp, điêu khắc gốc tre.

TP.Hội An còn tập trung tổ chức nhiều hoạt động trải rộng từ phố đến biển, đảo và các làng nghề, điểm tham quan du lịch; trong đó đáng chú ý có Hội Tết dương lịch, Hội đèn lồng Hội An, Ngày hội khinh khí cầu, Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Liên hoan âm nhạc quốc tế ASEAN, Lễ hội “Tinh hoa Trà Việt”…

Với những hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc được tổ chức đều khắp, năm 2022 Hội An đã thu hút hơn 1,53 triệu lượt khách du lịch và 1,2 triệu lượt khách mua vé tham quan, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Ngành kinh tế du lịch từng bước phục hồi và khởi sắc. Tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của các hoạt động, sự kiện và lễ hội được nâng cao và tạo được khí thế mới.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP. Hội An cho biết: “Trên cơ sở phát huy những sản phẩm đã có, Hội An còn tạo thêm những sản phẩm mới.

Chúng tôi tập trung tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, lồng ghép phù hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Bởi vì hiện nay, lượt khách trẻ đến với Hội An rất nhiều”.

Theo ý kiến của một số quan chức ngoại giao, lãnh đạo trong và ngoài thành phố, Hội An xứng đáng được chọn để tổ chức các sự kiện, lễ hội một phần vì thành phố đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình, lễ hội mang tầm quốc tế và quốc gia, từng được đánh giá là một trong những thành phố tổ chức lễ hội tốt của khu vực châu Á.

Nhưng chỉ với kinh nghiệm thôi thì chưa đủ; lãnh đạo các cấp và các tổ chức có liên quan tin tưởng Hội An vì những nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm nếp sống chân thành, hiếu khách… tạo điểm đến thân thiện, bình yên. Chính “thương hiệu” Hội An là hấp lực đối với du khách và bè bạn quốc tế.

Hội Đèn lồng do TP.Hội An tổ chức năm 2022 thu hút đông đảo nhân dân và du khách thưởng lãm. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: “Hội An làm rất tốt việc mỗi người dân là một diễn viên, không phải là diễn viên trên sân khấu nhưng có thể đó là một người bạn đường, một người chia sẻ thông tin cho du khách, một người có thể hòa nhịp cùng du khách để tổ chức những hoạt động giao lưu, sinh hoạt.

Và đặc biệt, không gian đã được mở rộng không chỉ ở sân khấu biểu diễn nghệ thuật mà có thể đó là cộng đồng làng chài, cộng đồng nông nghiệp hay cả một khu phố cổ”.

Thời gian tới, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực cải tiến, từng bước làm mới các sản phẩm du lịch - văn hóa như “Đêm phố cổ”, “Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”, các hoạt động hướng dẫn tham quan di sản, làng nghề, thưởng thức nghệ thuật cổ truyền…

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nói: “Hiện nay Hội An có những sản phẩm văn hóa đầy sáng tạo góp phần tăng hấp lực của Hội An đối với du khách. Sắp tới, Hội An tiếp tục sáng tạo hơn nữa những sản phẩm khác hơn, mới lạ hơn để thu hút khách đến”.