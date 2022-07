Phát huy sáng tạo giá trị bản địa đáp ứng xu thế phát triển du lịch bền vững

(QNO) - Chiều nay 19.7, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam với sự bảo trợ của UNESCO tổ chức tọa đàm tham vấn doanh nghiệp "Phát huy sự sáng tạo giá trị bản địa trong hoạt động du lịch ở Quảng Nam". Tọa đàm thu hút gần 30 doanh nghiệp du lịch tham gia.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Q.T

Đây là hoạt động thành phần trong khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ nguồn lực của UNESCO cho dự án "Thúc đẩy du lịch bền vững và sự tham gia của doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng ứng phó với tác động bởi Covid-19".

Tọa đàm đã tham vấn 4 đề tài do những nhà nghiên cứu văn hóa, ứng dụng văn hóa - giá trị di sản trong hoạt động du lịch ở Quảng Nam: phát huy giá trị lễ hội bả trạo miền biển trong du lịch, giá trị văn hóa bản địa tại làng du lịch cộng đồng Pơr' ning (Tây Giang), lễ hội sâm Ngọc Linh - điểm nhấn đánh thức du lịch đại ngàn Nam Trà My, tour tham quan văn hóa tâm linh đô thị cổ Hội An.

Tọa đàm hội tụ những khía cạnh riêng biệt trong nội hàm giá trị bản địa Quảng Nam và phân bổ không gian hài hòa từ miền núi đến miền biển, từ giá trị hiện hữu đến phi hiện hữu.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Q.T

Các đại biểu tham dự tọa đàm có chung nhận định, du lịch bền vững du lịch xanh là mục tiêu đồng thời là giải pháp căn cơ đối với du lịch Quảng Nam trong tương lai. Điều này đảm bảo khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch Quảng Nam và phù hợp với xu hướng phát triển du lịch thế giới.

Do đó cần kiên định mục tiêu du lịch bền vững và thực hành tiêu chí du lịch xanh, nương tựa vào tự nhiên và giá trị văn hóa trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng Quảng Nam.