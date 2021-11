Phố cổ, một ngày vui

Sau thời gian dài trầm lắng, không gian phố cổ Hội An mới lại rộn ràng khi đón hai đoàn khách quốc tế thí điểm ghé thăm vào cuối tuần qua.

Quanh cảnh lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan phố cổ Hội An sau gần hai năm. Ảnh: T.L

Những vị khách đầu tiên

Hai đoàn khách với 50 du khách quốc tế đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho phố cổ Hội An.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ tham quan Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, hội quán Phúc Kiến cùng các bảo tàng, các vị khách này đã tạo ra sự ngạc nhiên, thích thú nơi người dân địa phương bởi đã quá lâu rồi họ mới lại chứng kiến điều tưởng như rất đỗi quen thuộc ở đô thị di sản này.

Bà Hoàng Thị Ngọc Ánh, một chủ quán ăn uống trong phố cổ bộc bạch: “Cũng nghe loáng thoáng là đã có khách quốc tế đến Quảng Nam và sẽ ghé Hội An, nhưng sáng nay thấy họ cũng bất ngờ. Đoàn họ đi theo lịch trình chứ cũng không có ăn uống gì quán mình nhưng thấy phố sôi động thì cũng thấy vui, hy vọng thời gian tới họ sẽ trở lại Hội An nhiều hơn”.

Đoàn khách quốc tế được xích lô chở đi tham quan phố cổ Hội An.

Ông John Coles (quốc tịch Mỹ) cho hay, cảm thấy vui khi trong chuyến du lịch này các du khách được thiết kế tour để tham quan, trải nghiệm phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn ngoài việc sử dụng các dịch vụ ở khu lưu trú. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng để tôi chọn Quảng Nam là điểm đến cho chuyến đi của mình.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, đây là niềm vui của cả thành phố nhưng không đến từ sự ngẫu nhiên. Đầu tiên là việc tạo điều kiện của trung ương, tỉnh, sự yêu mến của du khách quốc tế với Hội An khi chọn di sản này trở thành nơi đầu tiên đón dấu chân của du khách trở lại từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thứ nữa, trong thời gian qua Hội An đã rất nỗ lực chuẩn bị để đảm bảo các điều kiện an toàn chào đón khách quốc tế quay trở lại, trong đó có việc đón gần 25 nghìn khách nhập cảnh hồi hương cách ly an toàn.

Động lực để gượng dậy

Sau buổi đón “xông đất” này, việc đón khách quốc tế tham quan, trải nghiệm ở Hội An dự báo sẽ không nhiều do vẫn còn phụ thuộc vào phía các đơn vị lữ hành kết nối tour trọn gói theo dạng chuyến bay thuê bao (charter), ít nhất là hết giai đoạn 1 của quá trình thí điểm.

Niềm vui của đoàn khách khi được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: T.L

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, việc đón đoàn khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An cuối tuần qua là hoạt động thí điểm nằm trong kế hoạch phục hồi du lịch của Chính phủ và tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Sau thành công của tour tham quan này, ngành du lịch sẽ phối hợp với các ngành, địa phương và các công ty lữ hành (được Chính phủ cho phép) mở thêm đường bay đón khách từ các quốc gia phù hợp tiếp tục thí điểm đón du khách quốc tế đến Quảng Nam. Thị trường khách quốc tế trong giai đoạn này còn phụ thuộc rất nhiều vào thỏa thuận trao đổi khách giữa Việt Nam với các nước.

Theo đại diện Công ty Du lịch Vietnam Travelmart - đơn vị lữ hành kết nối đoàn tham quan, đoàn khách này có tổng cộng 160 người, hầu hết là khách gộp từ nhiều quốc gia như Úc, Canada, Hàn Quốc… cùng xuất phát từ sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Theo lịch trình, đoàn sẽ lưu trú tại khu phức hợp Hoiana trong thời gian 8 ngày 7 đêm. Tuy nhiên, trong chuyến tham quan phố cổ Hội An sáng 20.11 chỉ có 50 khách được đi thử nghiệm và chia thành 2 đoàn.

Đoàn khách dạo chơi phố cổ. Ảnh: T.L

Tour tham quan phố cổ Hội An cuối tuần qua hoàn toàn miễn phí dành cho khách đang lưu trú tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana. Những ngày tiếp theo khách có thể đăng ký đi Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn hoặc đánh golf, vui chơi giải trí, tham gia casino, tennis… tại cơ sở lưu trú trước khi về nước. Những khách nào muốn ở lại để đến du lịch tại các tỉnh, thành khác thì sẽ được công ty hỗ trợ làm thêm visa mới thời hạn tối đa 3 tháng.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An chia sẻ, đoàn khách quốc tế đến tham quan phố cổ Hội An chính là sự khởi đầu cho nhiều hoạt động du lịch mới trong tương lai, mở ra những kỳ vọng sáng sủa về sự phục hồi du lịch Hội An cũng như Quảng Nam sau gần 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Vì vậy, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, người dân cùng chung tay thắp sáng Hội An, qua đó thúc đẩy hoạt động du lịch phục hồi, phát triển ổn định lâu dài.