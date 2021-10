Phục vụ du khách cách ly Covid-19: "Phao cứu sinh" cho các cơ sở lưu trú

(QNO) – Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động du lịch ở Quảng Nam ngắc ngoải thì một số khách sạn, cơ sở lưu trú có nguồn thu ổn định từ việc phục vụ người vào cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Khách sạn Koi Hội An đang cách ly tập trung cho 300 người nhập cảnh. Ảnh: V.L.

Duy trì kinh doanh nhờ đón người cách ly

Hoi An Silk Village là số ít DN đầu tiên ở Hội An tổ chức đón người cách ly tập trung tại hệ thống khách sạn của mình. Với giá phòng trung bình hơn 1 triệu đồng/ngày đêm (bao gồm ăn 3 bữa/ngày), đã đem lại nguồn thu nhập ổn định giúp DN trụ vững giữa mùa dịch. Khách sạn của DN này tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương khi tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ ăn, uống, nhu yếu phẩm cho khách cách ly tập trung.

Theo tính toán, bình quân mỗi khách sạn đón từ 200 - 300 khách (tùy chuyến bay), tương ứng mỗi ngày cần cung cấp 600 - 900 suất ăn. Thời gian cách ly thấp nhất mỗi khách 7 ngày (nếu tiêm 2 mũi vắc xin) hoặc 14 ngày (khách chưa tiêm vắc xin), hiệu quả kinh tế mang lại rất rõ. Đến nay, toàn bộ 4 khách sạn do Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam quản lý đều mở cửa đón người cách ly, công suất phòng khá đảm bảo.

Theo các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Hội An đón nhận khách cách ly tập trung, những "du khách đặc biệt" bị cách ly đang là nguồn thu chính của khách sạn hiện nay. Thậm chí, một vài DN có thể “sống tốt” từ nhiều tháng qua nhờ nhanh chân nắm được nguồn khách này.

Quảng Nam có 24 cơ sở lưu trú đón người cách ly tập trung có thu phí, trong đó có Khách sạn Victoria - Ảnh: V.L.

Tính đến tháng 9, Quảng Nam có 24 khách sạn tiêu chuẩn 3-5 sao được UBND tỉnh cho phép đón khách nhập cảnh và người ngoại tỉnh trở về cách ly tập trung (Hội An 19 khách sạn, Duy Xuyên 2, Thăng Bình 1, Núi Thành 2) với hơn 4.000 phòng, tương ứng khoảng 8.000 khách lưu trú. Nhiều khách sạn lớn như Koi Resort, Palmgarden, Victoria, Hoiana, Vinperl Nam Hội An… từ cuối năm 2020 đến nay đã đón hàng nghìn lượt khách cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Từ cuối tháng 9.2021 Silk Sense Hội An Riversort - tuy chậm chân hơn nhiều cơ sở lưu trú khác song cũng bắt đầu đón đoàn khách 90 người nhập cảnh đầu tiên vào lưu trú.

Ông Trần Thái Do – Chủ đầu tư khách sạn Silk Sense Hội An Riversort thừa nhận, dù giá phòng thấp hơn so với khách du lịch trước đây, nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay nguồn thu từ khách cách ly cũng phần nào giúp DN có kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạn chế xuống cấp.

Diễn tập đón khách quốc tế

Theo tìm hiểu, tổng chi phí trọn gói một người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam (bao gồm thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm, vé máy bay, cách ly tại khách sạn…) dao động từ 100 – 200 triệu đồng, tùy quốc gia nơi xuất phát và thời gian cách ly 7 hoặc 14 ngày. Bình quân mỗi chuyến bay chở từ 150 – 300 khách nhập cảnh, thông thường ở chung tại một khách sạn.

Đại diện một DN lữ hành chuyên đưa khách nhập cảnh về Quảng Nam khẳng định, nguồn thu từ việc đón người cách ly tại khách sạn rất hiệu quả. Thậm chí, doanh thu một số khách sạn đón người cách ly còn cao hơn trước đại dịch. “Bây giờ quy định thời gian cách ly ngắn chứ như trước đây bắt buộc cách ly 21 ngày thì số tiền các khách sạn thu được từ các dịch vụ ăn, ở... từ người cách ly có thể lên đến hàng tỷ đồng mỗi đợt”, vị này phân tích.

Tuy nhiên, thực tế không phải khách sạn nào cũng được chọn làm khu cách ly và có thể kết nối với các công ty lữ hành đưa khách về mà phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục, quy định bắt buộc về phòng chống dịch Covid-19. Để đón khách cách ly, ngoài cơ sở vật chất đạt chuẩn, vị trí phù hợp, xa khu dân cư, năng lực phục vụ đảm bảo…, thì nhân viên làm việc cũng phải ở tại chỗ 14 ngày; tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19, trang bị y tế an toàn, đúng quy trình y tế đã ban hành.

Theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, hiện có 3 nhóm khách đang được cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh gồm: khách nhập cảnh từ nước ngoài, khách về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong nước và nhóm khách tự do (công vụ, chuyên gia…). Dù vậy, DN du lịch không thể chủ động đón các nhóm khách này mà phụ thuộc vào diễn biến dịch trong nước và thế giới, nhất là các chính sách nhà nước ban hành, do đó khách nhập cảnh không phải lúc nào cũng liên tục. Chưa kể, việc cạnh tranh về nguồn khách cũng đang ngày càng khó khăn khi các cơ sở lưu trú Đà Nẵng bắt đầu mở cửa trở lại.

"Hiệu quả đón khách cách ly tập trung ngoài mang lại nguồn thu cho các cơ sở lưu trú, giải quyết công ăn việc làm thì đây cũng chính là cơ hội để DN diễn tập phục vụ đón khách quốc tế sau này” - ông Tường phân tích.

Ngày 20.3 Bộ Y tế ban hành Quyết định 1246 hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Tiếp đến, ngày 12.5.2021 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý và bảo vệ cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, hàng chục văn bản hướng dẫn, quy định việc đón khách khách ly có thu phí cũng đã được Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quảng Nam ban hành, từ đó mở ra cơ hội cho một số cơ sở lưu trú đón người nhập cảnh cách ly tập trung, giúp doanh nghiệp có nguồn thu vượt qua đại dịch.

