Quảng bá sản phẩm du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Busan

(QNO) - Ngày 7 và 8.10, thông qua kết nối của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam, 15 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Điểm cầu Quảng Nam tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2021. Ảnh: Q.T

Các doanh nghiệp trên hoạt động ở nhiều lĩnh vực như lữ hành, nghỉ dưỡng - lưu trú, dịch vụ - giải trí, vận tải với các thương hiệu như VinWonders Nam Hoi An, Citadines Pearl Hoi An, Hoiana Hotels, TUI Blue Nam Hoi An Resort, Indochina Unique Tourist...

Tại hội chợ, gian hàng quảng bá du lịch trực tuyến Quảng Nam đã giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm mới nhằm bước đầu khởi động lại ngành du lịch đang bị trì trệ do dịch bệnh.

Một trong những hoạt động chính của sự kiện là hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp du lịch, vận chuyển, y tế toàn cầu và được hỗ trợ bằng 4 ngôn ngữ.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp du lịch kết nối, tìm kiếm đối tác, kết nối tour tuyến, trao đổi với các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ, cũng như thúc đẩy việc quảng bá trực tuyến, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay.

Năm nay, hội chợ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sự kiện thu hút hơn 200 đơn vị đến từ 30 quốc gia tham gia. Hội chợ du lịch quốc tế Busan là sự kiện du lịch thường niên được tổ chức từ năm 1997.