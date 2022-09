Quảng bá văn hóa, du lịch Hội An tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

(QNO) - Nhân lễ hội Việt Nam tại TP.Yokohama (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) diễn ra từ ngày 9 - 11.9, TP.Hội An tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch địa phương đến tỉnh Kanagawa.

Quảng bá văn hóa và du lịch Hội An đến người dân tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: P.V

Tại tỉnh Kanagawa, Hội An tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống như đèn lồng, gốm Thanh Hà, thông tin du lịch Hội An...

Lãnh đạo TP.Hội An cũng có bài phát biểu tại hội thảo xúc tiến du lịch do Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với tỉnh Kanagawa tổ chức. Bài phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ hữu hảo, bền chặt, lâu dài của Hội An với các tổ chức, cá nhân và địa phương của Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng giới thiệu vẻ đẹp cổ kính, yên bình, thuần hậu của vùng đất Hội An và định hướng phát triển Hội An theo hướng du lịch xanh và du lịch bền vững.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.Hội An có buổi làm việc chính thức với Thống đốc tỉnh Kanagawa và những cuộc trao đổi bên lề với đại diện các tổ chức, cá nhân Nhật Bản để giới thiệu hình ảnh Hội An và mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hội An và Quảng Nam với tỉnh Kanagawa nói riêng và các tổ chức, địa phương của Nhật Bản nói chung.

Tỉnh Kanagawa là nơi có số lượng người Việt sinh sống rất đông. Lễ hội Việt Nam được tổ chức thường xuyên tại đây từ năm 2015 với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ hai nước, không gian giới thiệu ẩm thực Việt Nam và các trải nghiệm văn hóa Việt Nam và Nhật Bản...

Sự kiện lần này góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là hoạt động chuẩn bị cho 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.