Quảng Nam đề xuất khai mạc Năm du lịch quốc gia vào cuối tháng 3.2022

(QNO) - Ngày 22.12, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ VH-TT&DL về việc đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”.

Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhiều nỗ lực để bắt nhịp với Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Q.T

Theo đó, lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào ngày 25.3.2022 tại Đảo Ký ức Hội An (Công viên Ấn tượng Hội An, TP.Hội An). Lễ tổng kết, bế mạc diễn ra vào cuối tháng 12.2022 tại Khu vui chơi VinWonder (VinpearlLand Nam Hội An, Thăng Bình).

Quảng Nam đề nghị Bộ VH-TT&DL quan tâm thống nhất và chỉ đạo, phối hợp trao cờ luân lưu đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022 trong chương trình tổng kết, bế mạc Năm du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021.

Để đảm bảo hồ sơ đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án Năm du lịch quốc gia 2022 và các phương án bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tài liệu liên quan trình Bộ VH-TT&DL theo đúng quy định.