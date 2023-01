Quảng Nam đón 120 nghìn lượt khách trong dịp Tết Dương lịch

(QNO) - Thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong dịp Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến 2/1/2023) Quảng Nam đón khoảng 120 nghìn lượt khách tham quan và lưu trú.

Du khách tham quan phố cổ Hội An dịp Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Q.T

Trong số này, khách quốc tế ước đạt khoảng 89 nghìn lượt, khách nội địa ước đạt 31 nghìn lượt. Khách tham quan ước đạt 80 nghìn lượt, khách lưu trú ước đạt 40 nghìn lượt. Công suất phòng lưu trú dịp này đạt khoảng 70%.

Hội An vẫn là điểm đến thu hút khách trọng điểm của tỉnh trong dịp này với hàng loạt sự kiện diễn ra xuyên suốt như Chợ phiên Hội An, lễ hội "Tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022", dạ hội "Hội An - chào năm mới", sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo", không gian ẩm thực phố Hội...

Do thời tiết không thuận lợi nên một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được rất ít khách trong dịp này như Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh...