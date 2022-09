Quảng Nam đón khoảng 190 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 2.9

(QNO) - Thông tin từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL, các điểm đến trên địa bàn Quảng Nam đón khoảng 190 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Khách du lịch tham quan Khu phố cổ Hội An dịp lễ 2.9. Ảnh: Q.T

Đô thị cổ Hội An vẫn là điểm đến hàng đầu của du khách khi ghé thăm Quảng Nam. Thống kê của Phòng VH-TT Hội An, từ ngày 1 - 3.9 có hơn 20,5 nghìn lượt du khách mua vé tham quan và khoảng 16,7 nghìn lượt khách lưu trú lại Hội An. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cơ sở lưu trú gần như lấp đầy 100% công suất phòng. Trung bình cả dịp lễ, công suất lưu trú đạt 70 - 85%.

Vinwonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình) đón lượng lớn du khách dịp lễ 2.9. Ảnh: Q.T

Dịp lễ này kéo dài 4 ngày nên tạo thuận lợi cho khách nội địa sắp xếp các chuyến du lịch. Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng nhẹ là bước chạy đà tích cực cho mùa cao điểm du lịch quốc tế vào cuối năm.