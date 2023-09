Quảng Nam quảng bá, xúc tiến du lịch tại TP.Hồ Chí Minh

(QNO) - Từ ngày 7 - 9/9 diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh năm 2023. Ngành du lịch Quảng Nam tham gia gian hàng chung cùng với các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình và Quảng Trị.

Gian hàng của Quảng Nam cùng 4 địa phương tại hội chợ. Ảnh: H.T

Tại hội chợ, ngành du lịch Quảng Nam tham gia gian hàng chung “5 địa phương một điểm đến” nhằm giới thiệu thế mạnh, chương trình, sản phẩm du lịch đặc sắc của 5 tỉnh thành trong khối liên kết gồm Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Bình - Quảng Trị.

Gian hàng bao gồm các hoạt động: trưng bày ấn phẩm, vật phẩm, sản phẩm OCOP; cung cấp thông tin, hình ảnh, điểm đến và gói dịch vụ; chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch; kết nối, gặp gỡ đối tác; tặng quà lưu niệm cho du khách và giới thiệu chương trình, sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch...

Đồng hành với ngành du lịch Quảng Nam có 8 doanh nghiệp tham gia: Citadines Pearl Hoi An, Shilla Monogram Quangnam Danang, Bellerive Hội An Hotel and Spa, Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort, Almanity Hoi An Resort & Spa, Hoi An Express Travel, Hadana Boutique Resort Hoian, My Son Heritage Resort and Spa.

Đây là cơ hội để Quảng Nam tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu điểm đến, hình ảnh du lịch đến các doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí, đối tác tại thị trường trọng điểm TP.Hồ Chí Minh, các đối tác trong nước và quốc tế cũng như người dân và du khách.