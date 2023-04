Quảng Nam ra chỉ thị đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch

(QNO) - Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 07 về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công an TP.Hội An tuần tra bằng xe đạp trong Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Theo nội dung chỉ thị, ngành du lịch địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý môi trường du lịch như: chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ vai trò đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vẫn còn tình trạng ô nhiễm rác thải, nước thải; tình trạng chèo kéo và cò mồi du khách; hoạt động vận chuyển đường thủy chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối; tình trạng cạnh tranh giảm giá, giảm chất lượng dịch vụ...

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan và địa phương phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý môi trường du lịch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu - điểm du lịch.

Chỉ thị của UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL đôn đốc thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn Quảng Nam đến năm 2025; phối hợp Sở KH-ĐT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch; thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm du lịch thông minh...

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025; chỉ đạo thiết lập các trang thông tin điện tử, đường dây nóng và thông báo kênh thông tin trên phương tiện truyền thông tại các cơ sở kinh doanh du lịch, khu - điểm du lịch để du khách, người dân tiện liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin liên quan; chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng môi giới, cò mồi, đeo bám, chèo kéo và các hoạt động có nguy cơ gây tai nạn cho du khách...

Đối với các địa phương có khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, cần có quy định phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác tiềm năng phát triển du lịch đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực bảo tồn.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ban ngành khác theo chức năng và phần việc liên quan cần vào cuộc tích cực, phối hợp tốt để đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ thị này đạt yêu cầu đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai, các vấn đề phát sinh, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi Sở VH-TT&DL trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.