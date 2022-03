Sẵn sàng cho lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022

(QNO) - Đến chiều nay 25.3, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h tối mai 26.3.

Các diễn viên Đảo Ký ức Hội An luyện tập sẵn sàng cho đêm khai mạc.

Đảo Ký ức Hội An sẵn sàng

Được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, tính đến chiều tối nay 25.3, những công đoạn cuối cùng liên quan tới buổi lễ khai mạc diễn ra tại Đảo Ký ức Hội An đã hoàn tất.

Trong đó, cầu bộ hành “Ánh trăng thương cảng” nối phường Cẩm Châu và phường Cẩm Nam (TP.Hội An) cũng đã dọn dẹp tươm tất trước khi đưa vào phục vụ du khách trong buổi lễ khai mạc. Đây là cây cầu được thiết kế kiểu dáng độc đáo, chiều dài 110m, mang đậm tính nghệ thuật và hài hòa trong cảnh quan chung của khu phố cổ, lần đầu tiên đưa vào khai thác nhân sự kiện quan trọng này.

Cầu bộ hành hành “Ánh trăng thương cảng” sẽ được đưa vào phục vụ đón khách đêm khai mạc.

Theo bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An, chuẩn bị cho lễ khai mạc, thời gian qua Đảo Ký ức đã đầu tư cơ sở vật chất và con người, dịch vụ cũng như cải tạo lại toàn bộ hệ thống cảnh quan môi trường. Đến nay, Đảo Ký ức đã làm mới, thay mới hơn 90% các trang thiết bị tại sân khấu Ký ức Hội An để phục vụ đêm khai mạc. Hiện tại, sân khấu đã vận hành tốt, đảm bảo chương trình đêm khai mạc diễn ra thành công.

“Những ngày qua chúng tôi đã khẩn trương cải tạo cảnh quan, môi trường, đồng thời phối hợp, cung cấp diễn viên cho ban tổ chức để dàn dựng chương trình đêm khai mạc. Sau buổi tổng duyệt hôm qua (24.3) hơn 90% phần việc đã hoàn thành đảm bảo đêm khai mạc diễn ra thành công nhất”, bà Huyền thông tin.

Cũng theo bà Huyền, bên cạnh sân khấu thực cảnh rộng hơn 25.000m2 đã được bố trí các thiết bị dụng cụ, hàng loạt minishow mới cũng sẽ được Công viên Ký ức Hội An ra mắt dịp này nhằm tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi tham dự lễ khai mạc. Qua đó, không chỉ tái hiện những câu chuyện lịch sử có thật mà còn khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh dân tộc và tinh thần thượng võ người Việt đến với du khách trong và ngoài nước.



Chờ giờ khai hội

Là địa phương diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022, ngay từ sớm thành phố Hội An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho chương trình. Bên cạnh một số hoạt động nổi bật đã diễn ra từ ngày hôm qua như chương trình Nét xưa phố Hội, Ngày hội khinh khí cầu… Hội An cũng đã sẵn sàng cho các sự kiện quan trọng như tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình làng Hội An (đình Ông Voi), diễn ra chiều 26.3.

Chương trình nghệ thuật hoạt cảnh “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian” diễn ra tối 27.3; tham gia hưởng ứng hoạt động Giờ trái đất; tổ chức không gian Chợ phiên Hội An với các mặt làng nghề nổi tiếng trên khắp cả nước và các sản phẩm nông sản, đồ handmade, sản phẩm OCOP…

Ngày hội khinh khí cầu hưởng ứng lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 diễn ra sáng 25.3.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, thông qua các hoạt động hưởng ứng, Hội An mong muốn có thêm sự mới mẽ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách, hướng đến phục hồi du lịch địa phương sau đại dịch. “Hội An sẽ mang đến cho du khách những sản phẩm, hình ảnh tươi mới nhất trong Năm du lịch quốc gia sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19” - ông Sơn chia sẻ.

Với 64 hoạt động diễn ra xuyên suốt, Năm du lịch quốc gia với sự kiện lễ khai mạc chính là hoạt động điểm nhấn, mở đầu các chuỗi sự kiện tiếp theo trong năm 2022. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022 là cơ hội để Quảng Nam quảng bá hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch; các giá trị lịch sử, tài nguyên, văn hóa vật thể, phi vật thể, con người; các sản phẩm du lịch hấp dẫn đến du khách trong và ngoài nước.

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 diễn ra tại Công viên Ký ức Hội An.

Đặc biệt, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, các hoạt động diễn ra trong chuỗi sự kiện của năm còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là du lịch an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng các tiêu chí của du lịch xanh, phát triển bền vững. Tất cả đã sẵn sàng cho “bữa tiệc” đầy màu sắc của âm thanh, ánh sáng trong lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào 20g ngày mai 26.3.