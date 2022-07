Sẵn sàng để đón du khách quốc tế

Mặc dù khách nội địa đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi du lịch Quảng Nam sau đại dịch. Tuy vậy, thị trường khách quốc tế vẫn được xem là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng của ngành du lịch.

Trong khi các dòng khách châu Âu chưa quay lại nhiều Quảng Nam hướng đến thị trường khách quốc tế gần. Ảnh: V.L

Khách quốc tế tăng chậm

Từ tháng 5 đến nay, bình quân mỗi ngày Khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên) đón khoảng 350 lượt khách tham quan, gần 1/3 trong số đó là khách nước ngoài. Tuy không nhiều nhưng với một điểm đến thiên về khách quốc tế như Mỹ Sơn, con số trên cũng là tín hiệu tích cực.

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, để đưa hoạt động du lịch Mỹ Sơn trở lại trạng thái tăng trưởng như trước dịch, cần tập trung thị trường khách nước ngoài chứ khó thể trông mong vào khách nội địa.

“Năm nay huyện giao Mỹ Sơn đón 50 nghìn lượt khách nhưng chúng tôi đặt mục tiêu đón 110 nghìn lượt. Để làm được điều này khách quốc tế rất quan trọng. Mỹ Sơn không phải là điểm đến yêu thích của khách Việt nên mức tăng trưởng cũng chỉ dừng lại ở chừng mực thôi. Tuy nhiên khách quốc tế hiện tăng rất chậm nên mình phải tiếp tục chờ ” - ông Hộ nói. Sáu tháng đầu năm Mỹ Sơn đón khoảng 30 nghìn lượt khách, gần 30% là khách quốc tế.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong tổng số khoảng 2,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú Quảng Nam 6 tháng đầu năm, khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, dù tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng so với cùng kỳ năm 2019 khá thấp. Tại TP.Hội An, số liệu cho thấy tổng lượng khách tăng cao nhưng khách quốc tế quay lại khá hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, thị trường khách du lịch đã thay đổi. Khách nội địa đã thay thế khách quốc tế và sẽ giữ ổn định chí ít trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn phải đẩy mạnh việc đón khách nước ngoài, bởi các sản phẩm du lịch Hội An rất phù hợp với dòng khách này.

“Quan điểm của thành phố là không phân biệt thị trường khách nào, kể cả nội địa hay nước ngoài, châu Âu hay châu Á. Với bất kỳ khách nào chúng tôi cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng ngay” - ông Lanh chia sẻ.

Từ giữa tháng 3.2022, khi Việt Nam mở cửa lại thị trường khách quốc tế, khách nước ngoài cũng bắt đầu quay lại nhưng số lượng khá thấp, ước đạt 413 nghìn lượt, chủ yếu khách Đông Nam Á và Hàn Quốc; khách Tây Âu, Bắc Mỹ không nhiều.

Dự đoán sớm nhất cũng phải giữa năm 2023 thị trường khách nước ngoài trở lại Việt Nam mới có thể ổn định. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam xây dựng sản phẩm và kế hoạch kinh doanh phù hợp cho những tháng còn lại của năm 2022 và những năm tới.

Đón gần, chờ xa

Từ cuối tháng 6, hàng loạt đường bay quốc tế đến Đà Nẵng đã được nối lại, hầu hết từ thị trường châu Á. Dự kiến, quý 3-2022, hãng hàng không Vietjet tiếp tục mở thêm 7 đường bay quốc tế mới kết nối Đà Nẵng với Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ (gồm 5 thành phố lớn, đông dân nhất Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore), mở ra cơ hội lớn phục hồi dòng khách quốc tế đến miền Trung, Quảng Nam.

Trong hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm do Bộ VH-TT&DL tổ chức vào cuối tuần qua, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ VH-TT&DL thông báo, tình hình thế giới có nhiều biến động cũng như chính sách phòng chống dịch hiện nay của một số nước Đông Bắc Á (Trung Quốc thực hiện chiến lược zero Covid-19, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu cách ly…) hay xung đột Nga - Ucraina, lạm phát thế giới gia tăng… đã làm gián đoạn lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Vì vậy, trong ngắn hạn Việt Nam sẽ phải tập trung khai thác các thị trường khách truyền thống gần hoặc những quốc gia đã mở cửa, kết nối lại hoạt động du lịch như Hàn Quốc, Úc, Newzealand, ASEAN, Tây Âu.

Đồng thời linh hoạt kết nối khai thác các thị trường có quy mô lớn khả năng tăng trưởng cao như Ấn Độ, Mỹ, Trung Đông cũng như các thị trường nói tiếng Nga, người Nga qua nước thứ 3 đến Việt Nam, đây là những thị trường mới có khả năng tăng trưởng cao, hướng đến đa dạng dòng khách, từng bước phục hồi thị trường khách quốc tế từ gần đến xa.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, trong khi chờ dòng khách quốc tế truyền thống đến từ châu Âu, Bắc Mỹ trở lại, ngoài chú trọng khai thác dòng khách nội địa, du lịch Quảng Nam cần tập trung vào những nước cụ thể và khu vực cụ thể như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản chủ đạo) và Đông Nam Á (Thái Lan, Maylaysia, Singapore), bởi đây là nhóm nước có mối quan hệ gần gũi về văn hóa, không gian đi lại cũng như thói quen, tâm lý du lịch gần gũi, tương đồng...