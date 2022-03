Sản xuất bộ ảnh và video quảng bá ẩm thực xứ Quảng

(QNO) - UBND tỉnh đồng ý để Tổ hợp truyền thông My Vietnam xây dựng nội dung, sản xuất một bộ ảnh và video về món ăn đặc trưng xứ Quảng và quảng bá về ẩm thực xứ Quảng nhân Năm du lịch quốc gia 2022.

Ngày 1.3, Tổ hợp truyền thông My Vietnam gửi công văn đến UBND tỉnh đề nghị được tuyên truyền, quảng bá các giá trị truyền thống về văn hóa, ẩm thực, du lịch đến công chúng trong và ngoài nước nhân sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Toàn bộ kinh phí thực hiện do My Vietnam và đối tác tài trợ.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất để Tổ hợp truyền thông My Vietnam xây dựng nội dung, sản xuất mới hoàn toàn một bộ ảnh và video về “Món ăn đặc trưng xứ Quảng” - định danh trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quảng bá về “Ẩm thực xứ Quảng” trên Facebook, TikTok, YouTube.

UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Tiên Phước cùng cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ hợp truyền thông My Vietnam trong quá trình tác nghiệp.

Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Tổ hợp truyền thông My Vietnam, cơ quan, đơn vị liên quan có phương án sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm nêu trên trong các hoạt động truyền thông, thực hiện tốt việc quảng bá du lịch, ẩm thực Quảng Nam trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.