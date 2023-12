Tận hưởng Giáng sinh Đà Nẵng 2023

(QNO) - Phiên chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 8/12 - 10/12) biến khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang (99 Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thành một xứ sở thần tiên mùa đông.

Vẻ đẹp trong đêm của Cầu Rồng Đà Nẵng. Ảnh QL

Phiên chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2023 được tổ chức bởi KND Premier Village Danang và Danang 365, cùng sự hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham) và Hiệp hội Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam (Spanish Cham).

Điểm nhấn của phiên chợ chính là hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Với hơn 60 gian hàng sẽ trưng bày hàng loạt các sản phẩm đa dạng, từ nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam đến những sáng tạo hiện đại, ẩm thực địa phương và quốc tế phong phú, ca múa nhạc đặc sắc và những món quà độc đáo, kết nối với khách hàng tiềm năng.

Với tinh thần cho đi để nhận lại, đây cũng là một phần quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc của phiên chợ. Ban tổ chức phiên chợ sẽ kết hợp với các tổ chức từ thiện và tổ chức phi chính phủ để có thể hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, qua đó khuyến khích tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng, mang đến niềm vui đầy màu sắc và hấp dẫn cho lễ hội Giáng sinh Đà Nẵng 2023.

Đáng kể, từ ngày 1/12 đến 31/12, du khách là học sinh, sinh viên toàn quốc có thể trải nghiệm không giới hạn Thiên đường giải trí tại Công viên châu Á - Asia Park Đà Nẵng. Du khách sẽ được trải nghiệm không giới hạn số lượt vòng quay Sun Wheel khổng lồ để ngắm toàn cảnh thành phố sông Hàn và trải nghiệm tất cả các trò chơi ngoài trời, thử cảm giác mạnh với tàu lượn Queen Cobra - tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam, thưởng ngoạn các cảnh quan kiến trúc đặc sắc của các nước Đông Nam Á tại đây.

Cụ thể, bên cạnh ưu đãi vào cổng miễn phí, học sinh, sinh viên toàn quốc có thể mua vé vui chơi tất cả trong một (All in one) với mức giá chỉ 100 nghìn/vé trẻ em và 120 nghìn đồng/vé người lớn (cao từ 1,4m trở lên), giảm đến 40% so với giá niêm yết. Để được áp dụng mức vé ưu đãi trên, du khách cần mang thẻ học sinh, sinh viên khi mua vé. Trường hợp không có thẻ học sinh, sinh viên, du khách có thể trình thẻ mặc đồng phục học sinh.

Đặc biệt, dịp này Giải chạy bộ VTV8 Sơn Trà Run Challenge 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/12 tại khu vực bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Giải chạy có thông điệp "Bước chạy trong mây, chạy là chạy"… do UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8) phối hợp tổ chức.