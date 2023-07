Tăng mạnh lượt khách tại các điểm bảo tàng, di tích ở Hội An

(QNO) - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, lượt khách tham quan đến các điểm bảo tàng, di tích trong Khu phố cổ Hội An do đơn vị này quản lý tăng 411,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều du khách nước ngoài chọn Bảo tàng là điểm tham quan tại Hội An. Ảnh: TTQLDSHA

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, có hơn 661 ngàn lượt khách tham quan đến các điểm bảo tàng, di tích trong Khu phố cổ Hội An do Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An trực tiếp quản lý. Trong đó, có 592.499 lượt khách quốc tế, khách Việt Nam có 68.504 lượt, tăng 411,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức hướng dẫn cho nhiều đoàn tham quan di tích Nhà lao Hội An cũng như hướng dẫn 380 em học sinh trải nghiệm Khu phố cổ Hội An và các điểm bảo tàng, di tích. Hội An cũng là địa phương tiên phong tổ chức hoạt động "Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng" do Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Phòng GD-ĐT TP.Hội An thực hiện tại các bảo tàng ở Hội An từ nhiều năm nay.

Học sinh sinh viên trải nghiêm tham quan bảo tàng nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng vừa qua. Ảnh: TTQLBTDSHA

Được biết, Hội An đã tiến hành đổi mới trưng bày giới thiệu về di sản, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá hấp dẫn tại các bảo tàng. Từ trưng bày ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, thay đổi từ cách thức trưng bày từ tĩnh sang động, kết hợp với công nghệ số, lồng ghép với tương tác, trải nghiệm đang được các di tích và bảo tàng chuyên đề tại Hội An ứng dụng.

Hiện nay, việc lồng ghép tương tác, trải nghiệm trong trưng bày ở bảo tàng đang là xu hướng mới lạ, hiện đại nhằm thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, thưởng ngoạn...