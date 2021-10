Từ ngày 5 - 7.10, tại hội trường UBND huyện Bắc Trà My, Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho học viên đến từ 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước.

Hơn 30 học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ phụ trách công tác du lịch cấp huyện; cán bộ thực hiện công tác thuyết minh tại các khu, điểm du lịch; cán bộ văn hóa xã trên địa bàn.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được tiếp thu kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh cho những người đang làm công tác hướng dẫn viên tại điểm du lịch.

Sau khi học lý thuyết, các học viên được tham quan, nghe hướng dẫn về các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bắc Trà My và thực hành hướng dẫn các điểm du lịch tiềm năng của địa phương mình. Kết thúc lớp tập huấn, Sở VH-TT&DL cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các cá nhân tham gia.