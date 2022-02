Thách thức phục hồi du lịch Quảng Nam

(QNO) – Vụ chìm cano trên khu vực biển Cửa Đại (TP.Hội An) chiều 26.2 càng khiến hoạt động du lịch tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm thêm chật vật. Triển vọng phục hồi du lịch của các doanh nghiệp nơi đây càng khó khăn.

Hầu hết cano du lịch tại bến cảng Cửa Đại ngừng hoạt động - Ảnh: V.L

Khó khăn thêm chồng chất

Sau sự có chìm ca nô du lịch, cảng du lịch Cửa Đại vắng vẻ, không khí ảm đảm bao trùm khắp bến thuyền. Ông Lê Xuân Nguyên – Công ty Du lịch Cù Lao Xanh cho biết, hôm nay mọi hoạt động đưa đón khách tham quan Cù Lao Chàm tạm dừng. “Chúng tôi thật sự không còn tâm trạng, ai cũng rã rời chẳng thiết làm gì”, ông Nguyên nói.

Qua hơn 2 năm nằm bờ vì ảnh hưởng dịch bệnh, từ sau Tết đến nay các doanh nghiệp du lịch Cù Lao Chàm bắt đầu đón khách trở lại, tuy nhiên lượng khách không nhiều. Bình quân mỗi ngày tổng lượt khách ra đảo ước khoảng 150 người, dịp cuối tuần cao hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 300- 400 khách. Dù vậy, giá tour khá thấp, trung bình từ 300 – 400 nghìn đồng/người. Trong khi giá xăng dầu không ngừng tăng (bình quân một tàu ra vô đảo hết 100 lít), chưa kể phí, thuế, ăn uống… (hơn 200 nghìn/khách) nên lợi nhuận không còn bao nhiêu,

“Nói doanh nghiệp cho oai vậy chứ nhiều chủ chỉ có 1-2 tàu, nhiều nhất 7 tàu nhưng 90% trong số này vay ngân hàng để chuyển đổi tàu SI sang SB theo quy định” - ông Nguyên nói thêm. Thông thường, để chuyển đổi một tàu SI sang SB chi phí mất từ 2-2,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyên, một chuyến tàu phải chở được 25 khách mới huề vốn, thấp hơn thì lỗ, không đủ trả công nhân viên và chi phí xăng dầu. Tuy thế, các doanh nghiệp không thể nằm bờ, phải chạy để lấy tiền mặt trả ngân hàng. Sau vụ tai nạn, nhiều khách đã hủy tour, các doanh nghiệp cũng ngừng hoạt động.

Du lịch Cù Lao Chàm sẽ bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn nên cần nhanh chóng có giải pháp phục hồi - Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Tứ Hải – Công ty Tân Phú Tài Hội An, đơn vị chuyên đưa khách về cho doanh nghiệp vận tải Cù Lao Chàm thừa nhận, vụ tai nạn đã đẩy doanh nghiệp du lịch Cù Lao Chàm vào tình cảnh khó khăn chồng chất sau thời gian dài dịch bệnh. Thời gian qua một vài doanh nghiệp đã phải đóng cửa hoặc phá sản. “Chưa kịp vui vì du lịch mở cửa thì chừ xảy ra tai nạn, rất chán nản. Thật sự bây giờ chúng tôi không biết phải làm gì, chắc sắp xem tình hình khách khứa thế nào rồi bàn tính phương hướng tiếp” - ông Hải chia sẻ.

Xây dựng điểm đến an toàn

Tính đến năm 2022, tổng số doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm khoảng 38 đơn vị, tổng số ca nô tham gia đưa đón khách khoảng 110 chiếc, phần lớn đã chuyển đổi sang tàu SB.

Sau đại dịch Covid-19, tiêu chí điểm đến an toàn được xem là yếu tố quan trọng để khách quay lại. Trong buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương sáng 27.2 tại cảng Cửa Đại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chỉ đạo TP.Hội An và các cơ quan liên quan phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm đưa hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường, đặc biệt khi mùa du lịch đã bắt đầu phục hồi.

Quảng Nam hướng đến xây dựng điểm đến an toàn cho du khách - Ảnh: V.L

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL, vụ tai nạn chỉ là sự cố ngoài ý muốn nên mọi chương trình, kế hoạch chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2022 cũng như việc đón khách trở lại sẽ vẫn diễn ra bình thường. Dù vậy, từ sự việc này các sở, ban ngành liên quan cũng sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, rà soát lại những quy định về an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy, kể cả đường bộ. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia đưa đón khách cũng như các hoạt động liên quan tại các bến thủy nội địa; quán triệt nâng cao nhận thức của các chủ phương tiện giao thông đường thủy, các hãng lữ hành đưa đón khách du lịch.

“Quảng Nam sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu du lịch xanh, trong đó có tiêu chí an toàn phải đặt lên hàng đầu. An toàn ở đây có nghĩa an toàn trong phòng chống dịch bệnh, an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông của tất cả phương tiện tham gia hoạt động du lịch, tất cả phải đảm bảo an toàn nhất. Vụ tại nạn sẽ là bài học kinh nghiệm để các cấp ngành, địa phương nâng cao vai trò kiểm tra, rà soát các phương tiện vận chuyển, nhất là người điều khiển các phương tiện phục vụ các hoạt động du lịch” - ông Hồng nhấn mạnh.