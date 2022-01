"Thắp lại" du lịch Hội An… từ đèn lồng

Những ngày cuối năm 2021, du lịch Hội An đã tiến rất gần đến việc mở cửa bền vững thay vì “mở rồi khép” liên tục hai năm qua. Và không gì khác, đèn lồng được lựa chọn là điểm nhấn để truyền tải thông điệp lan tỏa chung tay “thắp sáng” trở lại đô thị di sản này.

Đèn lồng là một trong những đặc trưng ấn tượng nhất khi du khách nghĩ về Hội An. Ảnh: P.Q

Đêm Giáng sinh, mọi nẻo đường ở phố cổ tràn ngập du khách. Đã quá lâu rồi Hội An mới có một đêm rộn ràng sau chuỗi ngày “ngủ đông” bởi dịch bệnh. Dù rôm rả nhưng không gian di sản vẫn có chút sâu lắng riêng có, hàng nghìn ánh đèn lồng lại càng khiến đêm Hội An thêm trầm mặc, quyến rũ.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, sự kiện này nhằm kích cầu du lịch cũng như mong muốn kêu gọi người dân chung tay thắp sáng khu phố cổ, mang lại sắc thái tươi mới cho Hội An.

“Việc chọn đèn lồng để mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội còn có ẩn ý về việc Hội An luôn mang khát vọng về sự trở lại, về lời nhắn gửi đến du khách thập phương chưa đến được với đô thị cổ dịp này rằng những nét đẹp riêng có của Hội An vẫn luôn được lưu giữ và ngày càng độc đáo hơn dù qua những ngày dịch bệnh” - ông Lanh chia sẻ.

Trình diễn nghệ thuật trong Hội đèn lồng Hội An 2021. Ảnh: P.Q

Còn nhớ vào đầu năm 2021, thành phố cũng phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp địa phương thiết kế chương trình “Thức giấc Hội An” và điểm nhấn chính cũng là đèn lồng. Qua trăm năm thăng trầm, đèn lồng phố Hội An dần tạo ra giá trị định vị; bất kỳ người dân, du khách thấy đèn lồng là thấy Hội An, nghĩ về Hội An.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Hoa Hồng cho rằng, thương hiệu du lịch Hội An nói chung và đèn lồng Hội An nói riêng đã quá nổi tiếng với bạn bè quốc tế. Bây giờ quan trọng là sắp xếp, tạo ra những câu chuyện tinh tế từ nó để truyền tải đến du khách rằng Hội An luôn sẵn sàng chào đón mọi người trở lại.

Một thời khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, du lịch Hội An bước vào chu kỳ tăng trưởng bùng nổ. Nhiều giá trị bản sắc địa phương bị khai thác quá mức dẫn đến tình trạng “tam sao, thất bản”, trong đó có đèn lồng. Một chiếc ghe nhỏ trên sông Hoài hay một cây nêu dựng trước quán cà phê nhưng lòe loẹt đến cả chục màu sắc.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, đèn lồng Hội An chỉ có một số gam màu chủ đạo vì vậy trong “quãng nghỉ” bởi dịch Covid-19 thành phố đã chấn chỉnh triệt để thực trạng này để trả lại nét đẹp trầm mặc vốn có của đèn lồng phố Hội.

Mặc dầu vậy không thể phủ nhận đèn lồng Hội An đã bước vào một “kỷ nguyên” thăng hoa rực rỡ nhờ đô thị cổ chuyển mình với du lịch. Và không phải sản phẩm nào khác, đèn lồng với thương hiệu Dé Latana chính là sản phẩm đầu tiên trên địa bàn tỉnh hội tụ đủ phẩm chất để đăng ký định danh sản phẩm OCOP 5 sao chờ được thẩm định, công nhận.

Dịch bệnh đi qua có thể sẽ khiến xu thế du lịch thay đổi, thói quen của du khách cũng ít nhiều điều chỉnh. Nhưng tình yêu với đèn lồng khi về với Hội An của du khách là bất biến. Và không ngạc nhiên khi Hội An đã chọn đèn lồng để trao niềm tin khởi đầu, thắp sáng chặng đường vẫn còn nhiều thử thách cam go phía trước…