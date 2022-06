Thống nhất giá vé tham quan sông Hoài bằng ghe bơi

(QNO) - Nghiệp đoàn Ghe bơi du lịch phường Minh An, TP.Hội An vừa ban hành phương án hoạt động của nghiệp đoàn với mức giá đã được hiệp thương, thống nhất trong toàn thể thành viên và niêm yết công khai để phục vụ du khách.

Công khai giá vé tham quan sông Hoài bằng ghe bơi để góp phần chấn chỉnh trật tự loại hình dịch vụ này. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Cụ thể, thuyền chở từ 4 đến 5 khách/chuyến: giá vé 200 nghìn đồng, in màu đỏ. Thuyền chở từ 1 đến 3 khách/chuyến: giá 150 nghìn đồng, in màu vàng. Địa điểm phát hành vé tại vị trí của 5 tổ ghe bơi quy định, do tổ trưởng (tổ phó) phụ trách.

Mọi thay đổi liên quan đến dịch vụ và giá cả phải được sự thống nhất của Phòng Quản lý đô thị Hội An và được triển khai đến tất cả thành viên trong nghiệp đoàn.

Vé do nghiệp đoàn phát hành có đóng dấu của nghiệp đoàn, ghi ngày, tháng, năm phát hành; gồm 2 liên: 1 liên giao cho tổ trưởng giữ, 1 liên giao cho khách để xuất trình cho người phụ trách điều hành ghe trong tổ.

Lộ trình thực hiện khép kín, từ vị trí đón đến vị trí trả khách. Thời gian 1 chuyến tham quan là 20 phút (trừ trường hợp khách có yêu cầu rút ngắn thời gian nhưng không được ít hơn 15 phút).