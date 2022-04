Tín hiệu vui từ khách nội địa

Khách nội địa đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phục hồi của du lịch Quảng Nam. Ngành du lịch địa phương cũng chuyển mình, thích ứng linh hoạt với xu thế này để hướng tới sự phát triển bền vững.

Khách nội địa tại lễ hội Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022. Ảnh: Q.T

Cải thiện sức hút với khách nội địa

Lâu nay, thương hiệu du lịch Quảng Nam hay bị “ấn định” là kém sức hút với khách nội địa. Đại dịch Covid-19 khiến xu hướng sử dụng sản phẩm của du khách có sự chuyển biến mạnh khi dành sự chú ý lớn cho các không gian mở, sản phẩm thiên nhiều hơn về trải nghiệm.

Việc dẫn đầu top 10 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam 2022 cũng như được khách nội địa đề xuất vào top 5 địa điểm hấp dẫn nhất ở nước ta cho du lịch lịch sử là những “điểm cộng” sinh động từ đánh giá của chính du khách.

Thống kê từ Sở VH-TT&DL, chỉ trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, Quảng Nam đã đón được gần 60 nghìn lượt khách nội địa tham quan, lưu trú, trong đó điểm nhấn là các cơ sở lưu trú cao cấp được khách ưa chuộng với công suất lấp đầy lên đến 80 - 90%.

Trong 3 ngày nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương (từ 9 - 11.4), tại Hội An đã có gần 2.100 khách nội địa mua vé tham quan di sản và khoảng 9 nghìn lượt khách nội địa lưu trú - một con số khá ấn tượng trong bối cảnh du lịch chỉ đang ở giai đoạn đầu của việc phục hồi.

Khách nội địa tham quan khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt - Đà (VIETDA Travel) cho hay: “Khả năng chi tiêu của một bộ phận khách nội địa hiện nay cũng rất cao. Với nhu cầu đề cao tính an toàn cũng như riêng tư nên nhiều khách nội địa chọn tour nghỉ dưỡng, giải trí trọn gói tại các cơ sở lưu trú cao cấp ngày càng trở nên phổ biến”.

Còn theo bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & Villas Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam), khách nội địa lưu trú tại Hội An chủ yếu vẫn tập trung vào các ngày cuối tuần như lâu nay nhưng tín hiệu tích cực là số lượng đang tăng trưởng ổn định liên tục từ dịp Tết Nguyên đán đến nay.

Tại Tam Kỳ, sau không khí rộn ràng khi đón được hàng nghìn lượt khách tham dự lễ hội hoa sưa 2022 là bài toán đặt ra về việc thu hút một lượng khách nội địa tương đối đến địa phương vào các dịp bình thường khi không có lễ hội.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chia sẻ, không gian bài trí tại Vườn Cừa sau lễ hội hoa sưa sẽ được giữ lại và giao cho các đơn vị liên quan để định kỳ tổ chức sự kiện hàng tháng nhằm thu hút du khách ổn định hơn.

Theo đó, tùy theo đặc thù mỗi tháng sẽ có những sự kiện riêng gắn với thiếu nhi, phụ nữ, thanh niên…; từ đó xây dựng chương trình, sản phẩm phù hợp để gắn với việc thu hút được một phân khúc khách hợp lý.

Nhiều điểm hẹn cho khách nội địa

Kỳ vọng về đà phục hồi khách nội địa tiếp tục mở ra khi dịp hè vốn là mùa cao điểm của khách nội địa. Từ nay đến dịp lễ 30.4 - 1.5, nhiều sự kiện, chương trình trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 liên tục diễn ra cũng là đòn bẩy kích cầu khách nội địa.

Thông tin từ Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An, chương trình “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Quảng Nam” sẽ diễn ra từ ngày 22 - 23.4 với nhiều hoạt động nổi bật; bao gồm: chợ phiên Hội An, giới thiệu áo dài truyền thống Việt Nam, trải nghiệm trang phục Hanbok (Hàn Quốc), giao lưu câu lạc bộ Taekwondo và nhảy Kpop, không gian ẩm thực Việt - Hàn…

Du lịch thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu là một trong những trải nghiệm yêu thích của khách nội địa khi đến Hội An. Ảnh: Q.T

Tiếp nối sau đó là chuỗi hoạt động Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An (25 - 27.4), đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Cồn Bắp, Cẩm Nam (ngày 30.4), Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất năm 2022 (30.4 - 4.5) tại đường Nguyễn Phúc Chu, Festival biển “Hội An - cảm xúc mùa hè” cùng chương trình du lịch và lễ hội miền biển “Cù Lao Chàm - đảo xanh huyền thoại” đều bắt đầu từ 1.5…

Dự kiến vào dịp lễ 30.4 - 1.5 này, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cũng sẽ ra mắt để có thêm một điểm hẹn hấp dẫn với khách nội địa, góp phần mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch vùng tây Quảng Nam.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, lâu nay cơ cấu khách của Quảng Nam nghiêng nhiều về thị trường quốc tế nhưng thực tế là trong năm 2019 tỉnh cũng đón được hơn 3 triệu lượt khách nội địa, một con số không nhỏ. Từ đầu năm 2022, khách nội địa là đòn bẩy chính để tạo ra bức tranh du lịch phần nào khởi sắc.

“Xu hướng sắp tới đây khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn nữa thì các nhóm khách lẻ, gia đình của thị trường nội địa sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, du lịch Quảng Nam đang trong giai đoạn cố gắng chuyển mình thích ứng linh hoạt để trở thành thương hiệu có sức hút với cả khách nội địa lẫn quốc tế” - ông Sơn nói.