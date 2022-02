Tổ chức 192 sự kiện, hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

(QNO) - Sáng nay 23.2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ VH-TT&DL tổ chức họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Chương trình kết nối trực tuyến đến điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Chủ trì họp báo tại Hà Nội có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin - truyền thông. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Theo thông tin tại buổi họp báo, Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VH-TT&DL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Đại biểu dự họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được tổ chức vào tối 25.3 tại Đảo Ký ức Hội An. Lễ bế mạc và chào năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào cuối tháng 12.2022.

Với trọng tâm thể hiện tinh thần du lịch xanh, Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện liên quan mật thiết đến chủ đề này như: tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh (24 - 27.3), hội thảo phát triển du lịch xanh (25.3), lễ công bố Tuần lễ du lịch xanh (26.3), giải chạy marathon “Hoi An Discovery Marathon 2022” (tháng 4.2022), con đường nghệ thuật và ẩm thực “Sắc màu hội tụ” (tháng 6 - 7.2022)...

Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động chào đón du khách trong Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, không chỉ tập trung ở Hội An, Mỹ Sơn, Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề du lịch xanh sẽ trải rộng các hoạt động trên tất cả địa bàn Quảng Nam. Ngành du lịch kỳ vọng tất cả hoạt động thuộc 6 nhóm chủ đề sẽ đón được lượng khách phù hợp với từng sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, Quảng Nam đang tập trung xây dựng thương hiệu du lịch xanh với nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy và việc chọn chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” trong Năm du lịch quốc gia 2022 là một trong những hành động để cụ thể hóa định hướng này.