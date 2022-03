Tổ chức lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia đảm bảo an toàn

Chiều 15.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đại diện các tiểu ban, các đơn vị liên quan cùng tham dự.

Theo báo cáo, cùng với các văn bản, kế hoạch, kịch bản, đến thời điểm này, ban tổ chức đã hoàn thành các nội dung như xây dựng logo và bộ nhận diện Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; triển khai công tác quảng bá, tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, việc chuẩn bị sự kiện lễ khai mạc diễn ra vào tối 26.3 tại Công viên Gami (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) đang hoàn tất các khâu cuối cùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, ưu tiên hàng đầu đối với sự kiện khai mạc vẫn là vấn đề an toàn, từ an toàn phòng dịch cho đến an toàn trong phương án di chuyển, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... Vì vậy, việc chuẩn bị phải được tính toán chu đáo, đảm bảo ở tất cả các khâu.

Yêu cầu tất cả khách sạn có đại biểu lưu trú phải có lực lượng y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện xét nghiệm Covid-19 nếu khách có nhu cầu. Ngoài ra, thành phần tham dự phải được lựa chọn và khống chế số lượng du khách có mặt tại thời điểm diễn ra lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các tiểu ban phải thông báo các quy định để du khách tham gia lễ khai mạc chấp hành nghiêm túc. Các phương tiện di chuyển, đón tiếp các đoàn khách phải tính toán kỹ lưỡng. Trong trường hợp thiếu lực lượng phục vụ, ban tổ chức phải điều lực lượng từ nơi khác về...