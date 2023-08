Tổ chức tour thí điểm du lịch xanh Cù Lao Chàm

(QNO) – Thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, văn hóa cộng đồng sẽ giúp nâng cao nhận thức của du khách khi tham quan du lịch Cù Lao Chàm.

Ngày 8/8, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức tour thí điểm du lịch xanh tại xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An). Tham dự có đại diện các doanh nghiệp lữ hành, báo chí, các cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh.

Trong 2 ngày (8-9/8), đoàn tiến hành tham quan các địa điểm du lịch trên đảo như Trung tâm truyền thông Khu bảo tồn biển, giếng cổ, chùa Hải Tạng, vườn ươm san hô, trải nghiệm nghề đan võng cây ngô đồng, nghề làm bánh ít lá gai, nghề đan lưới, hái lá rừng làm nước uống...

[VIDEO] - Vườn ươm san hô tại Cù Lao Chàm:

Mục đích chương trình nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, gắn với bảo tồn văn hóa và phát huy các giá trị bản địa, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Ông Lê Ngọc Thảo – Trưởng ban Thư ký, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm khẳng định, khi hướng đến mục tiêu xây dựng Cù Lao Chàm là đảo không rác thải thì tất cả hoạt động từ kinh tế - xã hội đến nghiên cứu khoa học, kể cả sinh kế người dân đều hướng đến mục tiêu này. Du lịch xanh với các dịch vụ đặc trưng, tái tạo thiên nhiên sẽ là hướng chủ đạo.