Tổng duyệt lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Khảo sát đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia

XUÂN MAI | 24/03/2022 - 06:34

(QNO) - Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Vũ Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát và làm việc với Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.