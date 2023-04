TP.Hội An tăng cường quản lý vé tham quan khu phố cổ: Cần nghiên cứu phương án linh hoạt, hài hòa lợi ích

Thông tin TP.Hội An sắp triển khai phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, trong đó bán vé cho tất cả người vào tham quan khu phố cổ từ ngày 15/5/2023 đang dấy lên nhiều tranh cãi. Các bên liên quan đã có những chia sẻ với mong muốn di sản này phát triển bền vững và lợi ích các chủ thể được hài hòa.

* Đại diện cửa hiệu T.T - Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Minh An: Có giải pháp tối ưu để kiểm soát vé thay vì bố trí lối đi riêng

Người dân chưa được biết nội dung cụ thể của phương án này, nhưng nếu triển khai soát vé với toàn bộ du khách muốn vào khu phố cổ thì e là không khả thi vì Hội An là “di sản sống” và của mọi người chung tay vun đắp.

Hiện nay nhiều điểm tham quan trong Khu phố cổ Hội An đã nằm trong ô vé tham quan rồi, du khách vãng lai không mua vé thì đâu có được vào đó.

Do đó, chính quyền cần nghiên cứu giải pháp, chế tài xử lý hiệu quả, mạnh tay hơn để kiểm soát tình trạng trốn vé tham quan chứ nếu triển khai lối đi riêng cho người địa phương sẽ khó lòng khả thi và ít nhiều sẽ tạo ra sự bất lợi về sinh hoạt, thu nhập của người dân phố cổ.

Cơ quan chức năng nên tham vấn rộng rãi hơn ý kiến từ cộng đồng dân cư khi triển khai bởi chủ thể này nắm rõ các vấn đề phát sinh, hạn chế tồn tại và có thể đóng góp nhiều giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy giá trị khu phố cổ.

* Bà Nguyễn Thị Lai (76 tuổi, trú phường Cẩm Nam) - người bán hàng rong trong Khu phố cổ Hội An: Lo lắng sinh kế bị tác động

UBND TP.Hội An vừa ban hành Phương án về việc tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An. Hội An đã tiến hành bán vé tham quan khu phố cổ từ cuối thập niên 1980 của thế kỷ trước và chính thức bán vé trọn gói cho du khách vào tham quan khu vực I phố cổ vào năm 1995.

Từ năm 1995 đến nay, phương thức phát hành vé tham quan Khu phố cổ Hội An đã nhiều lần thay đổi. Từ ngày 1/11/2012, giá vé tham quan Khu phố cổ Hội An được điều chỉnh 120 nghìn đồng/người với khách quốc tế và 80 nghìn đồng/người với khách nội địa.