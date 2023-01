Mỗi dịp tết, hàng nghìn du khách nô nức về Hội An trẩy hội, trải nghiệm vị tết với ăm ắp màu, mùi ký ức...

Du khách trải nghiệm các hoạt động ở “phiên chợ tết xưa”. Ảnh: Q.T

Đi “chợ tết xưa”

Sau một năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, sự kiện “chợ tết xưa” tổ chức tại Caman Village (thuộc khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort, phường Cẩm An) đã trở lại và nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc hội Tết Nguyên đán của TP.Hội An.

“Đi chợ tết - diện áo dài - xài tiền xu”, thông điệp từ chương trình đã bao quát ý nghĩa của hoạt động. Những người tổ chức phiên chợ này mong muốn tái hiện một không gian đúng nghĩa của chợ tết ngày cũ.

Quá bước ở chợ, những thế hệ từng đi qua phiên chợ này bỗng thấy bao hoài niệm tưởng như đã ngủ vùi của những ngày xưa cũ ùa về. Có cụ bà ngồi vân vê chiếc phích nước Rạng Đông.

Một nhóm người trung niên túm tụm bên bộ bàn gỗ trong gian nhà tranh để chia sẻ những câu chuyện về chiếc ti vi đen trắng. Những “báu vật” trong đời sống thời bao cấp đã lâu hiếm khi xuất hiện gợi cho họ nhiều xúc cảm tưởng như thủa gian khó chỉ mới vừa đâu đây.

Nhiều du khách chọn không gian đậm sắc tết làng để du xuân khi đến Hội An. Ảnh: Q.T

Với người trẻ, họ lại tìm thấy nhiều sắc màu thú vị bởi nhận thấy phiên chợ này khác biệt những hội chợ xuân nhộn nhịp, hiện đại có thể tìm thấy bất kỳ đâu. Trong một không gian khiêm tốn, du khách bị níu chân bởi “bữa tiệc thịnh soạn” ăm ắp màu, mùi ký ức. Là trải nghiệm khó quên khi lần đầu tập gói bánh tét, kéo nước vào ảng… Là hít hà bên những tô cao lầu, mỳ Quảng đậm đà. Rồi hào hứng sà vào những trò chơi dân gian đầy sôi động.

Chị Phan Thùy Dương - du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ, rất ấn tượng với hoạt động này bởi lần đầu được thăm thú, trải nghiệm một không gian tết mộc mạc, ấm áp và góc nào chụp hình lưu niệm cũng rất đẹp.

Dấu ấn hương làng

Đô thị Hội An nổi tiếng nhờ lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Trong những ngày tết cổ truyền, sắc màu tết quê vẫn hiện hữu nơi nơi để mọi người có thể cảm nhận rõ nét được phong vị ngày tết của phố Hội vẫn đậm dấu ấn của hương làng.

Trải nghiệm trò đập niêu đất. Ảnh: Q.T

Trong chuỗi hoạt động hội Tết Nguyên đán 2023 của Hội An, khá nhiều sự kiện tái hiện được giá trị tốt đẹp của ngày tết bao năm qua như: phục dựng cây nêu ngày tết, hội tết trồng cây, lễ cúng cầu bông Trà Quế, đua ghe “đảo thủy đầu xuân”…

Trong đêm giao thừa, hoạt động múa lân và hát rước sắc bùa tại vòng cung Chùa Cầu cũng chính là điểm nhấn lớn và thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là khách quốc tế. Điều ấn tượng là các giá trị ngày tết được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, như việc phục dựng cây nêu được thực hiện tại các di tích, đình, miếu, nhà thờ tộc, cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, những lễ hội mang dấu ấn cộng đồng dịp Tết Nguyên đán của Hội An trong nhiều năm qua luôn được duy trì và lồng ghép thêm các sắc màu mới để cuốn hút với du khách.

Trong 3 ngày tết (22 - 24/1) Hội An đón khoảng 120 nghìn lượt du khách. Không khí, khung cảnh của Hội An những ngày này luôn rộn ràng cho thấy du khách và cộng đồng ấn tượng, hào hứng được trải nghiệm những giá trị, nét đẹp tết cổ truyền khi về với Hội An.