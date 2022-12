(QNO) - Chiều nay 22/12, trong khuôn khổ chương trình tổng kết Năm du lịch quốc gia 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam cho 11 đơn vị đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo tỉnh trao chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam cho 11 đơn vị. Ảnh: V.A

Các đơn vị được trao chứng nhận bao gồm: Four Season Resort The Nam Hai, Silk Sense Hội An River Resort, La Siesta Hội An Resort & Spa, An Villa, biệt thự du lịch Sân Thượng - La Terrazza Villa, Công ty TNHH Du lịch HoiAn Express, Công ty Emic Travel (đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh).

Các đơn vị đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh bao gồm: khách sạn ÊMM Hội An, Sea'lavie Boutique Resort & Spa, Ngôi Sao An Bàng - An Bang Star Homestay, Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương.

Dịp này, Quảng Nam cũng công bố Bộ nhận diện du lịch xanh Quảng Nam.