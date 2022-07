(QNO) - Hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL phát động, UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Người Hội An du ngoạn Hội An”.

Trò chơi bài chòi là loại hình đưa vào chương trình tham quan “Người Hội An du ngoạn Hội An”. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Chương trình “Người Hội An du ngoạn Hội An” với mục đích tạo nên khung cảnh sôi động các hoạt động du lịch của thành phố, sẵn sàng đón khách du lịch đến Hội An sau khi các chuyến bay thương mại quốc tế chính thức hoạt động; góp phần nâng cao hiểu biết về giá trị văn hóa, lịch sử của Hội An và các mô hình du lịch xanh cho toàn thể nhân dân, người lao động đang sinh sống, làm việc tại thành phố.

Chương trình được tổ chức thường xuyên hằng năm nhưng tập trung vào những tháng cao điểm cho các đơn vị, đối tượng khác nhau.

Các điểm tham quan chính gồm: khu phố cổ Hội An; các làng nghề truyền thống (rau Trà Quế, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng); rừng dừa Cẩm Thanh và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm; các hoạt động, điểm đến phụ trợ như trò chơi bài chòi, các mô hình về kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh (mô hình xử lý rác hữu cơ, nuôi trùn quế làm phân compost); cơ sở phục hồi tài nguyên tại khối phố Tân Thành (phường Cẩm An), cửa hàng Đong Đầy (mô hình tái sử dụng và mua sắm không bao bì); các điểm mua sắm xanh như chợ phiên Tân Thành, chợ phiên Hội An, cửa hàng bán sản phẩm OCOP.

Các đơn vị đăng ký tham gia có thể chọn một trong 4 chương trình tham quan: chương trình “Phố cổ - làng nghề truyền thống và mô hình xử lý rác hữu cơ, nuôi trùn quế làm phân compost”; “Phố cổ - chợ phiên làng chài Tân Thành - cơ sở phục hồi tài nguyên tại Tân Thành; “Phố cổ - rừng dừa Cẩm Thanh và cửa hàng Đong Đầy; tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.