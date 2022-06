Tưng bừng Lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực biển An Bàng (Clip)

(QNO) - Chiều tối nay 10.6, tại bãi biển An Bàng (TP.Hội An), Lễ hội Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng đã chính thức diễn ra thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế tham gia, mở đầu cho chuỗi sự kiện mùa du lịch biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè” 2022.

Hàng nghìn du khách đã tham gia lễ hội biển An Bàng. Ảnh: V.L

Từ 16h, bãi biển An Bàng đã đông kín du khách đến tắm biển, ăn uống giải trí, hầu hết đi theo nhóm bạn và gia đình.

Anh Lê Phương, đến từ TP.Hà Nội cho biết, anh nhận được thông tin lễ hội qua giới thiệu của bạn bè nên trưa nay lập tức bay vào Hội An. “Theo kế hoạch, chiều mai tôi mới vào Đà Nẵng nhưng tôi muốn đi trước một ngày để tận hưởng không khí náo nhiệt này” - anh Lê Phương kể.

Các gian hàng ẩm thực nhiệt tình phục vụ du khách. Ảnh: V.L

Với hơn 50 gian hàng ăn uống và bán hàng lưu niệm bố trí dọc bãi biển cùng hàng nghìn du khách, đặc biệt là khách châu Âu nói cười, lắc lư theo tiếng nhạc, không gian bãi biển An Bàng chiều nay xứng đáng là một lễ hội sôi động hiếm thấy tại Hội An hơn 2 năm qua.

Ông Lê Ngọc Thuận – Giám đốc Công ty Sự kiện và lễ hội biển An Bàng, người tự đứng ra tổ chức lễ hội “Âm nhạc và Ẩm thực biển An Bàng” chia sẻ, mặc dù đã dự lường lượng khách sẽ đông nhưng ông không ngờ sự hưởng ứng của khách nhiều như vậy.

“Tôi rất vui vì khách đã quay lại, điều này càng khẳng định biển luôn là một sản phẩm du lịch hút khách, qua đó góp phần quan trọng vào sự phục hồi của du lịch Hội An và Quảng Nam” - ông Thuận nói.

[VIDEO] - Náo nhiệt lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực biển An Bàng

Your browser does not support the video tag. Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.6, lễ hội Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng được xem là bước khởi động cho mùa du lịch biển Hội An năm nay. Tiếp nối thành công của Lễ hội An Bàng sẽ là hàng loạt sự kiện du lịch biển tiếp tục diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 như Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”, Carnaval “Vũ điệu cảm xúc”, Cù Lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại… gắn với đó là các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian trên biển hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho du khách khi hè về.

Nhiều khách châu Âu đã xuất hiện tại lễ hội. Ảnh: V.L

Lễ hội Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng được tổ chức trở lại sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Ảnh: V.L

Du khách thích thú với không gian và món ăn tại lễ hội. Ảnh: V.L

Du khách chụp hình kỷ niệm tại Lễ hội biển An Bàng. Ảnh: V.L