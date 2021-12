Từng bước phục hồi du lịch Hội An

Sau khi TP.Hội An “mở cửa” hoạt động du lịch, đồng thời đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan khu phố cổ, chị Phạm Thị Nguyên Phương (chủ một shop hàng da trên đường Trần Phú) cũng mở cửa và bày trí lại không gian bán hàng.

Trong giai đoạn hiện nay, Hội An xác định khách du lịch nội địa là thị trường tiềm năng. Ảnh: P.S

Chị Phương cho hay, dù lượng khách chưa nhiều và biết cũng chưa thể buôn bán, kinh doanh được như trước nhưng chị vẫn thấy vui vì phố cổ đã có khách trở lại. “Du khách trở lại thấy phố vui hẳn. Mong sao dịch bệnh sớm đi qua để Hội An trở lại như không khí ngày xưa” - chị Phương chia sẻ.



Dù chưa thể phục hồi ngay như thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát nhưng việc du khách trở lại đã mang đến tín hiệu tích cực cho ngành du lịch của thành phố. Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn điểm đến, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thành phố đặc biệt chú trọng.

Nhiều biện pháp đã được triển khai như quét mã QR tại các điểm tham quan và di tích, thực hiện thông điệp 5K, phân luồng khách tham quan… Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang nét riêng của văn hóa Hội An để thu hút du khách.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, thành phố đang gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cả du khách thông điệp chung tay thắp sáng Hội An, làm cho Hội An tươi tắn hơn, vui vẻ hơn và an toàn hơn để đón khách du lịch. Hội An cũng hướng tới bình thường hóa trong hoàn cảnh mới cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung cải thiện môi trường du lịch; nâng cao chất lượng các sản phẩm đã có, đồng thời xây dựng các sản phẩm mới. Trong đó, Hội An sẽ xây dựng chương trình du lịch trọn gói/tham quan khép kín theo từng phân khúc thị trường khách du lịch; các sản phẩm du lịch mới theo định hướng du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn; xây dựng hoặc liên kết với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố phù hợp với thị trường khách trong từng giai đoạn.