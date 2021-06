Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”: Chờ hợp tác từ cơ sở lưu trú

Là ứng dụng khá hữu ích để triển khai vận hành du lịch an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn rình rập, song vì nhiều nguyên nhân, không ít cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá hờ hững với việc tham gia hệ thống “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Tham gia ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn và cung cấp mã QR Code cho khách “check” ngay tại sảnh khách sạn sẽ tạo thêm sự an tâm cho du khách. Ảnh: P.Q

Vì an toàn chung

Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” được Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) ra mắt vào tháng 10.2020. Qua nhiều lần cập nhật, điều chỉnh đến nay đã có khoảng 10 nghìn cơ sở du lịch đăng ký tham gia hệ thống và tự đánh giá an toàn về phòng chống Covid-19, trong đó có hơn 9 nghìn cơ sở lưu trú. Ứng dụng lập trình hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp cơ bản các tính năng để du khách khám phá, tự đánh giá và cảm nhận.

Thông qua ứng dụng này, du khách có thể kiểm tra cơ sở đó đã đăng ký tiêu chuẩn an toàn với cơ quan quản lý nhà nước hay chưa, nếu đã đăng ký thì có đáp ứng và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đó hay không. Từ đó, du khách có thể phản hồi về chất lượng của cơ sở này lên ứng dụng bằng cách xếp hạng “sao” hoặc bình luận, nhận xét.

Bà Trần Thị Cảnh - Quản lý Hoi An Four Season The Nam Hai Resort, chia sẻ: “Chúng tôi đã áp dụng quy trình an toàn mang tên “Lead With Care” từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Ứng dụng QR Code tại đơn vị không những cung cấp thông tin về vận hành an toàn đến du khách mà còn giúp du khách hạn chế tiếp xúc trong suốt quá trình lưu trú, cũng như dễ truy xuất các nhân viên liên quan khi cần thiết.

Mặc dù thống kê cho thấy có hơn 150 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đăng ký, tự đánh giá an toàn với Covid-19 đã hiển thị trên hệ thống, tuy nhiên có rất ít lượt đánh giá, phản hồi từ phía du khách. Ngoài ra, hầu hết cơ sở lưu trú khá thờ ơ trong việc cập nhật thường xuyên tình trạng an toàn của đơn vị mình để tạo sự an tâm cho du khách.

Trước thực trạng này, mới đây Sở VH-TT&DL đã có thông báo đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh về việc đôn đốc tất cả cơ sở lưu trú du lịch bắt buộc phải đăng ký và thường xuyên tự đánh giá an toàn về Covid-19. Các cơ sở phải công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để du khách kiểm tra mức độ an toàn để du khách có thể kiểm tra thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Chưa phổ biến

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là khó khăn lớn đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh hiện nay trong việc tham gia ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn. Bà Trần Thị Thanh Vân - Quản lý Hoi An Ancient House Resort cho biết: “Cứ vận hành được một thời gian ngắn thì cơ sở lại phải đóng cửa do dịch bệnh nên cũng không để ý đến việc tham gia ứng dụng này”.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Tuấn - Quản lý LASENTA Hoi An nói: “Khách sạn chúng tôi cũng đã tạm dừng đón khách từ tháng 8 năm ngoái nên cũng không nắm được việc phải tham gia ứng dụng này”. Mặc dù vậy, theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, trường hợp các cơ sở lưu trú tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “cơ sở tạm ngừng kinh doanh hoạt động” trên hệ thống.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) nhìn nhận, phần lớn các cơ sở thuộc chi hội cũng chưa tiếp cận ứng dụng này do trước đây ứng dụng chưa phổ biến lắm, trong khi đó thời gian qua hoạt động du lịch tại Quảng Nam cứ bị ngắt quãng vì dịch bệnh. Hiện nay, cơ sở do bà Linh Chi quản lý đã có khá nhiều khách từ một số tỉnh thành có dịch đặt phòng nhưng chưa dám vận hành trở lại vì e ngại sự an toàn cho cộng đồng.

“Thực ra, mặc dù chưa tham gia ứng dụng nhưng các cơ sở trong chi hội trước giờ đều chấp hành nghiêm quy tắc 5K, chú trọng giãn cách cho du khách trong quá trình lưu trú, khuyến khích khách đặt, nhận phòng trực tuyến do đó nhận được phản hồi tích cực từ du khách. Thời gian tới, các thành viên trong chi hội sẽ cố gắng sớm tham gia hệ thống và cập nhật ứng dụng này để tăng thêm niềm tin với khách du lịch” - bà Phạm Thị Linh Chi nói.