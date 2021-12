Ứng xử với rác thải trong phát triển du lịch xanh

(QNO) - Rác thải phát sinh trong hoạt động du lịch tạo áp lực lớn đến môi trường trong nhiều năm qua. Chủ động tiết giảm, tìm giải pháp chuyển đổi một phần rác thải thành tài nguyên chính là xu hướng bền vững để hiện thực hóa mục tiêu du lịch xanh của Quảng Nam.

Mô hình quản lý rác thải phi tập trung ở làng chài Tân Thành (Hội An). Ảnh: Q.T

Tài nguyên... rác thải

Tại Hội An, công tác quản lý, giảm thiểu và tái chế rác thải do một số doanh nghiệp tự thực hiện đã bắt đầu từ cách đây gần 10 năm nhưng hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, từ năm 2018, bãi rác Cẩm Hà - nơi tập kết rác thải chính của TP.Hội An luôn trong tình trạng quá tải.

Trong thời gian dịch Covid-19 khiến du lịch Hội An "đóng băng", một bước tiến lớn diễn ra khi nhiều doanh nghiệp du lịch đã kết nối để có hướng đi chung về giải quyết vấn đề rác thải. Bà Vũ Mỹ Hạnh - điều phối viên chương trình "doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An điểm đến xanh" cho hay, việc quản lý rác thải không hiệu quả không chỉ nằm ở chuyện chưa phân loại được rác. Cái khó của quản lý rác thải bền vững là sau khi phân loại xong thì rác đi theo con đường như thế nào.

Chia sẻ kinh nghiệm về một giải pháp quản lý, chuyển đổi lá cây khô. Ảnh: Q.T

Cộng đồng doanh nghiệp ở làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) xây dựng mô hình quản lý rác thải phi tập trung. Thay vì rác thải từ nguồn đi thẳng ra bãi rác thì rác luôn có các điểm dừng và tại đó, rác được khai thác như tài nguyên.

Còn tại xã Cẩm Kim, mô hình tái chế rác hữu cơ đô thị và cơ sở kinh doanh cũng đang vận hành ổn định trong khoảng một năm qua. Mô hình cửa hàng "Đong Đầy" tái sử dụng và mua sắm không bao bì ở xã Cẩm Thanh là một điểm sáng lớn trong việc khuyến khích văn hóa mua sắm "xanh" tại địa phương.

Nhiều cơ sở du lịch trên địa bàn TP.Hội An như ÊMM Hotel Hoi An, Silk Sense River Resort, La Siesta Hoi An Resort & Spa... đã tiết giảm một lượng rác thải lớn, giảm chi phí xử lý cũng như nâng cao giá trị thương hiệu của đơn vị.

Rác thải sẽ trở thành tài nguyên để tái chế nhiều sản phẩm hữu ích nếu biết cách phân loại, xử lý. Ảnh: Q.T

Cần lan tỏa để hướng đến du lịch xanh

Thống kê của Phòng TN-MT Hội An cho thấy, rác thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố chiếm khoảng 40% tổng lượng rác thải phát sinh, trong đó chủ yếu từ hoạt động du lịch. Qua nghiên cứu, du lịch là một trong 10 ngành kinh tế có lượng phát thải lớn nhất.

UBND TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam vừa ký kết và công bố khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng đến Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Q.T

Trong khi đó, qua nhiều cuộc khảo sát xu hướng được thực hiện sau khi đại dịch bùng phát đều cho thấy tỷ lệ du khách quan tâm đến các sản phẩm du lịch bền vững ngày càng gia tăng. Hiện, có 36 doanh nghiệp tham gia cam kết khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải góp phần hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 - 2023.

Ông Lê Hoàng Hà - Giám đốc công ty Emic Travel cho hay, trước đây đơn vị đã thiết kế trải nghiệm quy trình tuần hoàn rác thải vào sản phẩm du lịch phục vụ khách quốc tế và đang tiếp tục cải tiến để phù hợp với thị trường khách nội địa. Đây là một loại hình du lịch để du khách cảm nhận được tinh thần nhân văn, trực tiếp trải nghiệm, học hỏi việc phục hồi tài nguyên hướng đến du lịch bền vững.



Quảng Nam đang có nhiều giải pháp, hành động để hướng đến mục tiêu du lịch xanh. Ảnh: Q.T

Từ năm 2021 - 2023, chương trình "doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh" sẽ tư vấn, đào tạo miễn phí, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật... cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào chương trình cam kết này.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, lượng doanh nghiệp tham gia cam kết khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải góp phần hướng tới Hội An - điểm đến xanhcàng nhiều thì sẽ tạo ra nội lực lớn, định vị rõ nét hơn thương hiệu du lịch địa phương, góp phần quảng bá mạnh mẽ thông điệp du lịch xanh mà Quảng Nam đang hướng tới.